3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

▲▼台中3名男子相約唱歌，看見警車卻開車逃逸，警方追了40公里才攔下，逃逸原因竟是無照，罰單變成10倍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方16日凌晨1點多在市區巡邏時，3名相約要去唱歌的男子看到警車，馬上躲進車內並加速駛離，員警覺得可疑在後面尾隨，一直追了40公里，追到苗栗銅鑼，對方才因道路狹小停車，員警拔槍要求下車，一問才知駕駛者45歲林姓男子無照駕駛，擔心被開單才逃逸。無照駕駛最低只要罰6000元，這一逃，多了好幾張，最高可開罰5萬5800元，暴增十倍。

台中市警察局第六分局西屯派出所員警16日凌晨1點多，巡邏經過西屯區烈美街時，林男等3名男子見巡邏車靠近，立即躲入車內，員警直覺有異上前攔查，林男不但不配合攔查，反而倒車加速駛離逃逸，一路往北狂飆，沿路闖紅燈、逆向、蛇行等出現各種危險駕駛，車子後保險桿還因高速行駛而撞落，直到苗栗銅鑼，因道路狹小，難以通行，林男這才停車。

員警持槍要求下車盤查，並詢問為何要逃，不料，林男竟回答「沒有駕照」，讓追逐了40公里的員警當場傻眼。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，林男無照駕駛，可處6000元以上、12000元以下罰鍰，如今多了闖紅燈3張，每張可處1800元以上、5400元以下；逆向行駛2張，每張可處600元以上、1800元以下；危險駕駛1張，可處6000元以上、24000元以下，合計最高可罰5萬5800元，除依法開單之外，並依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。