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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別讓選策會成2024破口！　游淑慧直批：李全教至今還在硬拗

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨15日公布中央選戰策略會報名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發部分藍營人士不滿。台北市議員游淑慧16日就在臉書發文喊話「別讓選策會成為2024破口！」，直言到今天台南市前議長李全教還持續硬拗，這些話都在傷害支持者對國民黨的期待。

針對選策會名單，游淑慧坦言，她至今仍不敢相信，曾經賄選過、有大爭議甚至毫無選戰經驗的人，竟然都列入選策會的名單內，「錯誤的選策會怎麼推出正確的人？」她舉例，直到今天李全教還持續硬拗，聲稱當年的爭議是「民進黨執政下，賴清德為了他的總統之路，對他做的政治迫害」、「我有賄選嗎？我有黑金嗎？我一輩子清白！」，她直言，這些話都在傷害支持者對國民黨的期待，她不禁向朱立倫喊話，「主席，請問您自己相信這番言論，而且背書他的清白嗎？」

游淑慧表示，選策會的成員，除了讓許多有爭議的人重新復出江湖外，還有更多是早已久離選舉戰場者，「他們真的了解跟民進黨這場戰爭的激烈跟詭譎嗎？」她強調，在過去我們一直批評民進黨是黑金政黨，如今卻迎來有前科跟有爭議的人，對2024立委提名指指點點，人民期望的不是這樣昨是今非、戲耍人民的國民黨。

游淑慧提到，2022年的勝選，有許多支持者對朱立倫及國民黨重燃期待，「但現在主席真的要以自己和國民黨整體的形象來為他們背書嗎？」她喊話，懇請朱主席重新考量選策會的名單，「想要藍天再現，先要從國民黨自己來換新天！」

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