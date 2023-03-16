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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李全教「請辭選策會」！　國民黨下周三常會增補蘇清泉、謝龍介

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）

▲據了解，李全教在會中已經表達辭意，黨中央也「從善如流」允諾。（圖／記者林悅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨選策會成員引發爭議，立委傅崐萁及前台南議長李全教遭外界批評「黑金」，並引發新北市長侯友宜在內表達抗議。為了弭平爭議，傳出黨中央將增聘去年九合一大選的台南市長候選人謝龍介及屏東縣長候選人蘇清泉進入選策會，而李全教亦表達辭意。《ETtoday新聞雲》記者向國民黨黨務人士查證，證實前述消息，預計下週三中常會將正式通過選策會成員「增二減一」。

國民黨中常會昨通過選策會成員名單，豈料引發爭議，繼新北市議長蔣根煌、台北市議員徐巧芯、鍾沛君陸續砲轟之後，新北市長侯友宜今也罕見對黨務開砲，而受到批評的李全教亦公開表示「知所進退、隨時可辭」。黨中央遭到各方批評後，旋即做出應變，傳出將增聘謝龍介及蘇清泉入選策會，《ETtoday新聞雲》記者經向國民黨黨務人士查證，證實此一訊息，預計下週三常會正式公布「增二減一」，亦即新增謝龍介、蘇清泉，而李全教則予以准辭。

對於李全教請辭一事，黨務人士遺憾表示，李全教已表達辭意，既已引起軒然大波，就只好從善如流來處理，應會接受其辭職。而黨務人士亦強調，李的司法問題早已告一段落，當初之所以聘任是借重其地方影響力，且他在台南長年與賴清德纏鬥，清楚賴過去執政弊端，專門對付賴清德，只可惜現在黨內氛圍不佳，若讓他持續成為黨內外箭靶，恐會成為選戰破口，

黨務人士也說，去年設立選策會，確實取得九合一顯著的勝利，應該是要給選策會成員肯定的。他強調，選策會成員其實吃力不討好，不會介入有多人協調初選的優勢選區，而是專注在艱困選區，例如高雄、台南，找出願意參戰的人選，再來還要為選戰出錢出力，扮演的是勞苦角色。

針對「增二減一」，黨務人士指出，前台北市議員羅智強先前發文對外推薦謝龍介、蘇清泉及現任智庫執行長柯志恩，「羅智強有先跟黨中央打招呼才發文」。儘管羅智強寫到柯志恩，但黨務人士說，柯志恩另有重要任務，之後會再跟大家揭曉，據了解是跟青年參政有關，所以未在本次新增之列。

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