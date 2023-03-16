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數十統派政團聯合抗議《全動法》修惡　呼籲避免讓台灣進入戰時體制

▲▼數十個統派政團抗議全動法修惡，訴求兩岸一中要和平。

▲數十個統派政團抗議全動法修惡，訴求兩岸一中要和平。

要聞中心／台北報導

由兩岸和平發展論壇發起、數十個統派政黨和團體所組成的「反台獨反介入聯合行動」，在3月16日上午10時共有近300名代表前往行政院抗議，強烈訴求「兩岸一中要和平，反對全動法修惡」，要求民進黨當局及有關部門應立即停止《全民防衛動員法》的修法進程。

聯合行動首先指出《全動法》修惡將讓台灣變戰場。近期民進黨推動將《全民防衛動員準備法》改為《全民防衛動員法》，全面新增所謂「動員實施階段」即「戰時」的全民動員措施，被質疑為其目的是要配合美國的「毀台計畫」，在台灣島與解放軍打一場全民城鎮戰，為發布緊急命令、讓台灣進入戰時體制、戰時狀態做好法律和全方位的動員準備。

▲▼數十個統派政團抗議全動法修惡，訴求兩岸一中要和平。

▲兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元開場講話。

兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元在開場講話中表示戰爭很恐怖、製造戰爭的人更可惡，他批判民進黨當局配合美國要打兩岸內戰，台灣人民絕不同意，面對當前的戰禍危機，這是台灣人民自救的重要時刻，為了中華民族偉大復興，兩岸應該攜手走向和平統一。藍天行動聯盟主席武之璋呼籲台灣沒有當烏克蘭的條件，台灣絕不能做美國的走狗和附庸，民間力量一定要團結起來反對喪心病狂的民進黨政府，避免台灣走向毀滅性的災難。

▲▼數十個統派政團抗議全動法修惡，訴求兩岸一中要和平。

▲統一聯盟黨主席戚嘉林。

統一聯盟黨主席戚嘉林則指出，《全動法》就是美國「毁台計劃」的一環，從埋地雷、延長兵役、推動全民防衛動員、規劃全台打城市巷戰，就是美國希望透過台海戰爭方式，徹底削弱乃至肢解中國大陸。大中華同盟會總召黃雅婷表示，美國為了遏制中國大陸，刻意製造戰爭，民進黨及美國政客所作所為實在是傷天害理。《觀察》雜誌發行人紀欣說，《經濟學人》表示西方已在為台海戰爭做準備、要求台灣人也要準備對抗，我們在此宣告台灣人民拒絕拿美國的武器對抗自己的同胞，更奉勸西方強權不要在台海製造代理人戰爭。

統一義勇軍總司令盧朝財批判，修改《全動法》就是要讓台灣人上戰場，所以是一部「為美國送死法」。333政黨聯盟共和黨主席周克琦用閩南話唱出改編歌曲，整首歌只有一句話「民進黨害死人」，並高喊「陳建仁打前鋒」、「行政院打前鋒」、「民進黨上戰場」。左翼聯盟副秘書長林子文則指出沒有一個人希望家裡變戰場，每個人都要堅決反對。

▲▼公民監督平台召集人鍾琴。

▲公民監督平台召集人鍾琴。

聯合行動進一步指出，《全動法》將讓台灣社會在平時就進入準暫時狀態的戒嚴。前新聞局長、公民監督平台召集人鍾琴嚴厲批判，《全動法》修法就是要幫助民進黨假藉戰爭的名義，在非戰時箝制新聞自由、言論自由、思想自由、行動自由、以及資金進出的自由。這些修正條文一旦通過，便賦予民進黨執政的各部門能夠恣意制定具體動員計畫的合法權力，相當於使台灣在非戰時期便重返戒嚴。

夏潮聯合會秘書長林聲洲指出，民進黨之前想要強推《數位中介法》而未果，現在又試圖通過《全動法》來監督媒體、控制媒體、掌控媒體資源。台灣人民抗日協會理事長鄭建炘則表示，民進黨強推《全動法》就是為了萬年執政。對此台灣人民共產黨主席林德旺批判，民進黨推動「台獨」、製造綠色恐怖，是反民主、反自由，是背叛祖先、背叛人民。中華兩岸和平發展聯合會副主席陳福裕則感嘆，35年前曾經參與反抗戒嚴，不想如今竟然還要站出來抗議猶如重返戒嚴的《全動法》。

聯合行動同時批判，《全動法》就是要讓青年上戰場，要求學校在平時就要動員青年學生進行服勤訓練，在學校設立青年服勤大會負責軍需生產，把16歲以上學生納入軍事動員的範疇，這引發眾多家長和青年的強烈反彈。新華勞動黨發言人劉陽發出年輕媽媽的聲音，表示反對台灣變戰場、反對孩子上戰場，希望能有一個安定和平的家園。

新黨輿情中心主任季節表示，反對美國介入台灣、把台灣推向戰爭，反對延長兵役、把青年送上戰場當砲灰。台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖表示，他的小孩已經在學校練習躲防空洞，大家都已經能實際感受到戰爭的逼近，將來不只是青年上戰場，而是戰場就在大家的身邊。台灣民眾文化工作室祕書長許孟祥作為一位年輕的爸爸，吶喊出「救救孩子」的心聲，他指出台灣面對少子化、老年化、低薪化、貧窮化，百姓生活一天比一天困難，執政者卻急著附和美國的抗中勢力，還要逼迫青年上戰場。

兩岸和平發展論壇執行秘書、勞動人權協會總幹事王武郎則表示，平常官員們喊著少子化危機，這次不僅不是對症下葯，還是下了帖毒葯，卻要通過《全動法》走向戰爭，不僅將讓年輕人無法學習、還嚴重影響結婚生子，更別說「全島戰場化」所面臨的直接生命危險。

新竹縣湖口鄉鄉民代表羅國湧表示，自己的兩個孩子分別是16歲和12歲，《全動法》剛好要把他們送上戰場，而勞工因為兩岸關係惡化、公司接不到訂單而被迫放變相的無薪假，只要兩岸和平統一這些民生問題都可以迎刃而解，我們為什麼要捨棄和平而去鼓動戰爭呢？

值此戰爭邊緣的危機時刻，聯合行動提出「兩岸一中要和平，反對全動法修惡」的訴求，希望能夠化解美國與民進黨聯合製造的戰爭危機。愛國同心黨主席顧希君表示，只有九二共識才能對人民生活有好處，只有兩岸和平統一台灣才能不變成戰場。工黨副主席李鳳萍則高呼反對《全動惡法》害死台灣青年，並高喊兩岸要和平統一。台灣新住民文化經貿交流協會副理事長楊宗炎表示，新住民希望在台灣安居樂業，希望大家認同一個中國、守護兩岸和平，要求民進黨懸崖勒馬、回頭是岸。

▲▼ 數十個統派政團抗議全動法修惡，訴求兩岸一中要和平。

▲聯合行動遞交抗議書，反對全動法修惡。

抗議最後由勞動黨主席吳榮元和各政黨團體負責人，共同將抗議書遞交給行政院派出的代表。抗議現場由勞動人權協會執行長王娟萍、中華青年發展聯合會理事長王正共同主持，並帶領全體抗議者高喊「反對美國霸權、反對重返戒嚴」、「台灣不要變戰場、青年不要上戰場」、「反台獨、救台灣」等口號。

參與現場抗議的政黨和團體包括勞動黨、藍天行動聯盟、統一聯盟黨、新華勞動黨、左翼聯盟、台灣人民共產黨、工黨、愛國同心黨、共和黨、台灣地區政治受難人互助會、中華兩岸和平發展聯合會、夏潮聯合會、公民監督平台、中華基金會、勞動人權協會、兩岸犇報社、統一義勇軍、世界華人保釣聯盟、觀察雜誌社、祖國雜誌社、台灣人民抗日協會、台灣新住民經貿文化交流協會、新移民勞動權益促進會、中華文化教育交流協會、中華青年發展聯合會、中華兩岸婚姻協調促進會、中華青年交流協會、兩岸和平發展論壇等。

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