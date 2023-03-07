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《全動法》修正預告僅14天「違反法規命令」　藍委轟：認錯撤回很丟臉嗎？

▲▼ 林為洲今日舉行「民主不是吃素的！「全動法」違反法規命令必須撤回預公告」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲林為洲今日舉行「民主不是吃素的！「全動法」違反法規命令必須撤回預公告」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院長陳建仁日前稱《全民防衛動員準備法》預告修正草案國防部預告14天之後會下架，立委林為洲今（7）日痛批違反法規命令，縮短預告天數未載明理由，並質疑國防部到底懂不懂法規命令，依法行政有那麼難嗎？承認自己錯了撤回公告很丟臉嗎？要求撤回預公告並至少滿足60天預告期。

林為洲今日舉行「民主不是吃素的！「全動法」違反法規命令必須撤回預公告」記者會。林為洲說明，在國防部預公告「全動法」的公告中，是依據行政院秘書長105年9月5日院臺規字第1050175399號函。依據該函，有沒有依據函文裡的內容辦理？函文表示，法規命令草案應至少「公告周知」60日，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」，或者「情況特殊，有定較短期間之必要者」，在這2個條件下，才可以縮短60日的規定，但國防部預告的「全動法」，有符合縮短天數的規定嗎？

國防部的理由寫道，「係為完備動員緊急應變機制，保障人民權益及維護國家安全。」對此，林為洲痛批，請問這理由有符合急迫性或者是特殊性嗎？如果國防部有情報顯示，解放軍明天就要打來了，或者下個月就要打來了，或許符合「急迫性」，縮短成7天都可以接受，但是有嗎？解放軍明天有要打來嗎？專家學者還示警，勞保破產比解放軍攻台還快。

林為洲表示，「黑尿症」要納入罕見疾病，預公告期竟然要花60天？人命關天的要60天，非關人命的只要14天？另外，「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」，這個幫波波醫師開大門的辦法，預告期也是60天，這代表什麼？代表民進黨只是要應付波波醫師家庭而已，同樣都沒有急迫性，「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」預告期60天，而「全動法」預告期14天，民進黨根本在騙波波醫師家庭選票。

林為洲要求，「全民防衛動員準備法」必須要撤回預公告，只要不是撤回預公告，就代表原預公告持續有效，撤回可以再重新公告以滿足60天預告期，再走一次流程，有那麼難嗎？承認自己錯了撤回公告很丟臉嗎？
 

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