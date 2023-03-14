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傅崐萁稱全動法讓1470萬人上戰場　陳建仁反駁：錯誤說法

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁、國防部長邱國正赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部日前拋出《全動法》修法引發爭議。國民黨立委傅崐萁14日質詢時指出，16到60歲台灣人加起來共有1470萬，是全世界最大的部隊，「真的要回到軍國主義國家嗎？」，行政院長陳建仁反駁，這樣的講法不對，沒有要1470萬人都上戰場，且所有民主國家都有全民動員相關法令。

傅崐萁質詢時指出，陳建仁一上任就第一把火燒向全台灣，叫做《全動法》，「真的要把台灣變成第二個烏克蘭嗎？」陳答詢說，「不是，我們有一個很重要觀念，就是要備戰才能避戰、要能戰才能止戰」。

傅崐萁接著算，《全動法》授權政府這麼大的裁量空間，現在16到60歲台灣人民男性有743萬、女性有737萬，全部動員起來1470萬人，這是全世界最大的部隊，真的要回到軍國主義國家嗎？女性上戰場受過什麼軍事訓練？請問一下，政府有1470萬部隊的裝備嗎？

對於傅崐萁的說法，陳建仁反駁，「委員你的講法不正確」，強調沒有要1470萬人都上戰場，這是錯誤的說法。傅解釋，《全動法》確實可以最大極限動員到這麼多人；陳再重申，全世界所有民主國家都有全民動員相關的法令，目的就是「兵可百年不用，但不可一日不備」。

隨後傅崐萁不斷稱「避戰是每個國家執政者最大的責任」，還說避戰是絕對要做的，尤其在全覆蓋轟炸之下，到底有多少人命要損失？要陳建仁千萬不要再把《全動法》修正案拿出來。陳則強調，要備戰才能避戰，且兵可百年不用，但不可一日不備。

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