「全動法」修正草案預告期6日結束　國防部揭下一步：不讓孩子上戰場

▲國軍。（圖／8軍團）



記者陶本和／台北報導

針對《全民防衛動員準備法》修法議題，國防部5日表示，修正草案預告期將於6日2400時結束，後續將協調相關部會，參酌各界建議、世界民主國家法規，修正條文內容，並充分落實社會溝通，以更審慎嚴謹的方式，完備我國全民防衛動員機制。另外，國防部再次澄清，本次修法沒有要箝制媒體，國家也不會讓孩子上戰場，更不會影響人民平時的自由權益。

國防部說明，從國家安全的角度分析，世界民主國家都有類似動員法規，如美國的《戰略與重要物資儲備法》、韓國《應急準備資源管理法》，中立國瑞士也訂有《聯邦徵用法》，目的主在「平時周全整備」、「戰時有備無患」，如此在遭遇緊急狀況時，方能有效運用國家整體實力、確保安全。

國防部進一步指出，我國全動法並不是新訂法律，公布施行迄今已22年，雖曾經在103年、108年經過兩次小幅修正，但仍有部分不合時宜的規範。為了與時俱進，以能因應各種可能的不確定風險，負責任的政府必須預先建構一套非常時期的「緊急狀態法制」。

國防部表示，我國在憲法層次有總統的緊急命令權，在法律層次除有全動法、民防法外，災害防救法、傳染病防救法中的緊急應變機制也構成「緊急狀態法制」的一部分。唯有使各層級的緊急狀態法規整全一體、環環相扣，才能擁有抵禦戰事及災變挑戰的足夠動員量能，而如何完備全動法修法至為關鍵。國防部啟動修法工作，目的就是為了進一步強化國家整體韌性，周延相關配套，精進整體動員機制。

另外，國防部再次澄清，面對新型態的資訊戰、認知作戰，如何有效地公私協力，確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心，為修法重點，所謂藉修法名義「箝制媒體」並非事實。另外，戰時由國軍軍工廠的兵工人員負責武器彈藥生產、而非學生，國家也不會「讓孩子上戰場」，全動法做為一項國家遭逢戰爭等緊急事態下的全民動員法律依據，更不會影響人民平時的自由權益。

國防部強調，國家越是做好準備，越能精準、有效地因應緊急狀態，同時兼顧人民的權利。孫子兵法云「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可以攻也」，國防部將持續彙整各界建議，並參酌主要民主國家相關經驗與法規，持續進行跨部會協調及社會溝通，待整備周全後，再依序陳報行政院審議。