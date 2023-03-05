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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正明早8:45親上火線　說明《全動法》修法、《日經》報導爭議

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2月21日預告《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）修正草案，引發外界對箝制言論自由、讓16歲青年上戰場的疑慮。據了解，國防部就《全動法》修法及《日本經濟新聞》報導稱台灣9成退役軍官赴中出賣情報等爭議，安排部長邱國正6日上午對外說明。

立法院外交國防委員會排定6日上午9時進行國防部部長、退輔會副主委、內政部次長、教育部次長、勞動部次長、行政院人事總處副人事長報告「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」，併請經濟部、財政部、交通部、衛福部、文化部、國科會、通傳員會（NCC）列席，並備質詢。

不過據了解，國防部長邱國正將於上午8時45分，在外交國防委員會會議室外的走廊，說明《全動法》修法及上述《日本經濟新聞》報導內容等2項爭議。

而針對《全動法》修正草案預告期將於6日子夜12時結束，國防部表示，將繼續協調相關部會，參酌各界建議、世界民主國家法規，修正條文內容；並充分落實社會溝通，以更審慎嚴謹的方式，完備我國全民防衛動員機制。

國防部也強調，面對新型態的資訊戰、認知作戰，如何有效地公私協力，確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心，為修法重點，所謂藉修法名義「箝制媒體」並非事實；另戰時由國軍軍工廠的兵工人員負責武器彈藥生產、而非學生，國家也不會「讓孩子上戰場」。

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