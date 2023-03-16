蔡政府執政陷「五缺」　民眾黨團：應同理民眾艱辛祭出務實對策





▲民眾黨團16日記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團今（16日）舉行記者會，直指蔡政府號稱最會超前部署，然而當前民生卻陷缺蛋、缺糧、缺藥、缺電、缺工之苦；他們呼籲，政府不該把問題丟給下一任處理，應同理民眾生活艱辛，祭出務實對策，例如力促蛋雞產業轉型、將指示用藥回歸市場機制、明確訂出能源目標和政策、以現有法令鼓勵加薪抵稅，多管齊下解決五缺問題。

民眾黨團總召邱臣遠指出，缺蛋、缺肉並非突如其來，至少4個月以前就知道問題，然而農委會卻沒有積極作為，一直到價格漲到民怨四起後，才要透過進口和調度化解，已經來不及。

立委陳琬惠指出，近期不少民眾跑了10家藥局都領不到藥，社區醫院壓力巨大，台灣目前不僅缺藥，更面臨新藥進不來台灣、外國原廠藥陸續撤出的困境，這是因為多年以來，健保機制透過砍藥價的方式，節省民眾的給付費用，逐漸壓縮藥商的生產誘因，學者建議將指示用藥回歸市場機制，讓藥廠恢復合理的生產成本。

陳琬惠說，政府應教育民眾正確觀念，將不需給付的藥品從健保刪除，讓藥品價格恢復正常，照顧到真正需要的患者。

民眾黨團副總召賴香伶說，缺電是台灣人民心中一大隱憂，經濟部長王美花強調「台電不能倒」，然而事實是台電破產在案，今年增資1500億、《疫後特別條例》補貼500億都是全民買單，堪稱「全民救台電」，即使不斷挹注資源仍看不到台電改革。

賴香伶表示，經濟部去年示警2023將是缺電嚴重的一年，而核二廠2號機近日除役，經濟部聲稱做好調度，然而氣溫逐漸回升，連帶用電量逐步上升，新機組根本還沒運轉、春雨遲到恐影響水力發電，經濟部不要只會信心喊話，必須拿出具體作為。

賴香伶也說，此外，近日電價可能調漲的訊息，讓民眾惶惶不安，電價審議委員會必須精算台電成本、漲價後對物價與企業影響通盤納入考量，切莫為了拯救台電財務，強制全民買單。

民眾黨團幹事長張其祿表示，疫後復甦加上少子化，讓台灣的人力供給出現失衡；根據人力銀行調查，2022年國內平均每個工作機會可分到的求職者為0.48人，等於「兩缺搶一人」，另一方面，截至今年2月底總計2392家企業，高達1.7萬人仍在放無薪假，這兩個矛盾現象代表台灣「人力供需失衡，政府政策失能」。

張其祿指出，內需產業缺工，政府編列《疫後特別條例》進行低利貸款、輔導工廠完善基礎設施等常態公務預算就在做的事，完全是慷人民之慨。實際上須靠政策性引導提高薪資，例如落實中小企業員工加薪可折抵所得稅、推動延宕多年的《最低工資法》，才能促進勞工回流。

張其祿說，如今人才供給不足已成結構性問題，政府帶頭挹注國發基金扶植半導體教育，加劇台灣人才培育失衡，政府應設法從前端人才培育及後端職業補充訓練等方面，提高勞動力的多元與韌性。