高雄去年無預警停電全國最多！　柯志恩憂喊：讓能源問題回歸專業

▲國民黨智庫執行長柯志恩今召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」記者會。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨智庫執行長柯志恩16日與黨主席朱立倫及政大教授林祖嘉召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」記者會，探討現行能源政策對台灣經濟及環境可能造成的危機和影響。會後她在臉書發文提到，高雄去年無預警停電次數是全國之冠，她十分憂心會越來越嚴重，喊話政府放下意識形態與堅持，讓能源問題回歸專業。

柯志恩指出，近年台灣民眾飽受缺水、缺電之苦，很大的原因是政府錯誤的能源政策所致，相信大家都有疑問，究竟這樣的生活還要忍受多久？她提到，最近南台灣開始限水，11個水庫中有8個水位低於50%，其中南部最大的曾文水庫更只剩12.7%，中北部水庫同樣開始緊張，情況比百年大旱還嚴峻，她不禁質疑，前瞻編一千多億給水資源建設、再加上治水特別預算，政府花大錢治水，為何連年都有缺水危機？到底「抗旱」有沒有超前部署？還是又錯估情勢？

柯志恩也舉出缺電危機，現在電力供給有10.51%來自核電，而核二廠已於近日除役，經濟部長王美花卻信誓旦旦掛保證，不會有缺電問題？她再質疑，王美花說因爲白天有太陽光電、晚上還有水力發電可補上，但現在不是缺水嗎？要如何保證穩定供電？她預言，未來要不是漲電價，就是繼續「火力全開，用肺發電」。

柯志恩提到，根據媒體統計，從去年五月到現在，無預警停電157次、影響超過近45萬用戶，其中高雄就佔近3成，全國最多，令人擔憂這樣的情況，恐怕只會越來越嚴重。因此，她喊話，請政府放下意識形態與堅持，讓能源問題回歸專業，否則苦的只是產業與百姓，成就的只會是個別政黨利益。