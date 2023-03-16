缺蛋嚴重！傳不肖業者藏蛋哄抬價格　行政院：最高可罰5000萬

▲國內鬧蛋荒，傳不肖業者囤貨哄抬蛋價。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近期國內缺蛋問題嚴重，傳出有不肖業者趁機囤貨、哄抬蛋價，藉此獲取暴利。對此，行政院發言人羅秉成16日表示，副院長鄭文燦帶領的穩定物價小組上周擴大聯合稽查，近期也會持續做相關稽查，若聯合哄抬事實明確，違反公平交易法相關規定，最高可處5000萬罰鍰，檢舉獎金則高達1億。

缺蛋問題嚴重，近期市場更傳出黑市價、囤積的狀況，對此，行政院發言人羅秉成說，副院長鄭文燦帶領的穩定物價小組上周擴大聯合稽查，近期也會持續做相關稽查。

另外，公平會也特別對外說明，如果是聯合哄抬，違反公平交易法相關規定，最高處罰鍰5000萬，檢舉獎金1億；還有24小時的檢舉電話「0800-007-007」。

「尊重市場價格，但也不希望有人趁機囤積。」羅秉成說，這除了行政處罰外，刑法也有規定，如果是意圖哄抬價格、囤積不釋出，應該在市場機制下合理價格出售，卻想囤積等好價格出售，沒有正當理由不釋出，最嚴重可以判到3年有期徒刑，「這是有刑責的，要看個案，但目前廠商都很配合政策滿足大家的需求，還是有部分極少數的不肖之徒需要用法律手段抑制」。

羅秉成表示，蛋的問題副院長鄭文燦也已整合相關部會，特別是農委會也在跟相關進口業者擴大專案進口，擴大專案進口的來源國包括澳洲等7個國家，希望在本月底前能夠有500萬顆的蛋順利進口，其他也會持續進口，在短期內有需要用擴大專案進口方式加以平衡，希望蛋價、蛋的供應能日趨穩定。

▼行政院抓哄抬蛋價，違者重罰5000萬。（圖／行政院提供，點圖放大）