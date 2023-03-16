補貨了！紙品大賞抗漲　春風、得意、五月花推限時3天破盤價

▲東森購物網「我就是女王」活動只到3/22。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

物價上漲壓力大，想省錢減少開銷，最近網購平台推的促銷活動要把握，除了有保養、3C精選下殺，還有各式人氣蛋料理推薦來因應缺蛋潮，想鎖定特價或更低價格補貨衛生紙的人也要趁這波，春風、得意、五月花推限時三日破盤價，抽取式衛生紙單包最低10.3元。

延續女王節買氣，東森購物網「我就是女王」活動再延長，集結美妝夯物、保健、3C家電等眾多品項下殺，SK-II、倩碧、契爾氏、雅詩蘭黛等專櫃大牌精選保養限時1折起，東森幣最高折10%，同時祭出指定商品買一送一、整點限時瘋搶，以及全站消費滿額登記抽萬元美妝豪禮、一鍵全領限量折價券、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，寵愛自己又能省荷包。

缺蛋問題持續延燒，樂天市場集結站上美食店家並精選各式蛋料理，包括方便即食的日式溏心蛋、純中藥滷製的草本大補蛋、柔嫩滑順的美式火腿歐姆蛋、大人小孩都愛的日本厚燒玉子燒等，提供不同類型雞蛋料理選擇，此外也推薦雞蛋造型療癒甜點如荷包蛋造型布丁、雞蛋鳳梨酥等，品嚐時多了一份樂趣，最低67折起再享免運。

▲網購業者搶攻通膨商機全紙品下殺5折。（圖／生活市集提供）

抗通膨，生活市集即日起至3月24日推出「紙品大賞」專區，集結各式規格與不同用途的衛生紙、廚房紙巾、濕紙巾及衛生棉等民生紙品，免運下殺最低5折起，春風、得意、五月花、舒潔、倍潔雅、唯潔雅等品牌推限時3天特殺優惠，例如得意抽取式花紋衛生紙、五月花花園版抽取衛生紙、春風輕柔細緻抽取衛生紙、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙等，單包最低只要10.3元，同時還有滿額再抽一年份衛生紙、自有品牌限時凍漲，搶攻紙品市場。