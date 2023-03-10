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買好市多衛生紙遇「1慘況」　他秒退貨：不是第一次！會員全看傻

▲▼好市多,科克蘭,衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲科克蘭衛生紙有許多愛用者。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多自有品牌「科克蘭衛生紙」是許多會員愛回購的商品之一。不過一名網友表示，近日買了這款衛生紙，結果發現裡面竟然少了1包，且這已經是第2次了，因此提醒大家購買之前要多留意。文章曝光後掀起討論，不少網友紛紛表示「下次買要好好數數」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近去買科克蘭衛生紙，結果卻發現問題，原本一袋內應該要有24包衛生紙，不過檢查發現裡面竟然少了1包，猜測應該是包裝問題導致缺失。他也透露，之前也發生過一樣的狀況，當時馬上就拿去退貨了，原以為只是個案，沒想到又被自己碰到，因此提醒「近期購買此款衛生紙的朋友可以留意」。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲衛生紙少1包。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少網友看到後紛紛表示，「天啊！從來沒數過，還一直買！從今日起，要注意數數看了！謝謝分享」、「長知識了」、「真不敢相信有這種事」、「沒注意過！」「以後我也要全開來數數，謝謝提醒」、「下次買要注意了」。

但也有人質疑，衛生紙少一包應該很明顯，提貨時就應該會注意到，「這個拿的時候應該很明顯才對」、「結帳時店員也沒發現也很奇怪」、「衛生紙整包拿起來都會摸到兩邊，感覺就不同了」。對此，原PO表示，因為外包裝完整加上衛生紙比較軟，拿起來的感覺沒有很明顯，過程中也沒有感覺重心偏移，「為什麼會覺得少一包就一定在某一角呢？」其實真的很難發現少1包。

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關鍵字：

好市多衛生紙科克蘭退貨

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