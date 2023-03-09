iPhone 14 Pro、PS5限時限量特殺　拍賣平台運費降價只到3月底

▲拍賣網站精選PS5、蘋果人氣夯品下殺促銷。 （圖／露天市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

脫罩解封再加上女神節檔期活動，為美顏保養帶來買氣，電商特別公布Top5保養熱銷榜外，看好她經濟熱潮持續發威，也延長好康優惠時間，不只祭出特殺品，包括PS5、iPhone 14Pro、五星飯店餐券、Ariel洗衣球限時限量下殺，其中更有拍賣網站聯手超商推3月運費優惠49元。

延續女王節買氣，東森購物網「我就是女王」活動再延長，集結美妝夯物、保健、3C家電等眾多品項下殺，SK-II、倩碧、契爾氏、雅詩蘭黛等專櫃大牌精選保養限時1折起，東森幣最高折10%，同時祭出指定商品買一送一、整點限時瘋搶，以及全站消費滿額登記抽萬元美妝豪禮、一鍵全領限量折價券、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，寵愛自己又能省荷包。

▲東森購物網「我就是女王」活動只到3/22。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物公開最夯保養品Top5熱銷榜，排行前四名皆由主打換季保濕美白修護、密集補充肌膚養分的「精華液」類商品拿下，同樣呵護肌膚的國民護手霜「經典乳油木」也竄進榜。瞄準女性消費力，Yahoo奇摩購物中心再祭出「全站單日消費滿$5,000送5%超贈點」、「Yahoo聯名卡消費累積滿$25,000送$2,500刷卡金」、「消費滿$5,000登記送ㄚ虎立體悠遊卡」等優惠；Yahoo奇摩超級商城也推出「週週登記抽3800超贈點」、「折扣碼最高現折$3800」、「超商取貨滿$199免運」等好康。

露天市集則是聯手超商7-11，即日起至3/31止全平台運費從原本60元降價為49元，299元起享免運，所有買賣家皆適用，每周一、周四再送60元與30元折扣碼，3/6～3/19連續14天每天推2.2折起超殺商品，SHARP夏普清淨除濕機破盤67折不到6千元，iPhone14Pro下殺3萬元有找，iPad Pro特價再降3千元，各式3C家電限時限量促銷外，保證有現貨的PS5與各式遊戲片，也在這次必買清單中。

另外，Ariel洗衣球39顆每包下殺179元，平均一顆只要4.6元；台北故宮晶華港點吃到飽、台北圓山大飯店自助餐、漢來海港餐廳、王品集團餐券下殺74折起，最低599元起，全網最低價的Tefal特福28CM不沾平底鍋特價再下殺，只要499元即可免運入手。