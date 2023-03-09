　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

iPhone 14 Pro、PS5限時限量特殺　拍賣平台運費降價只到3月底

露天3月購物季推特殺品 （圖／露天市集提供）

▲拍賣網站精選PS5、蘋果人氣夯品下殺促銷。 （圖／露天市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

脫罩解封再加上女神節檔期活動，為美顏保養帶來買氣，電商特別公布Top5保養熱銷榜外，看好她經濟熱潮持續發威，也延長好康優惠時間，不只祭出特殺品，包括PS5、iPhone 14Pro、五星飯店餐券、Ariel洗衣球限時限量下殺，其中更有拍賣網站聯手超商推3月運費優惠49元。

延續女王節買氣，東森購物網「我就是女王」活動再延長，集結美妝夯物、保健、3C家電等眾多品項下殺，SK-II、倩碧、契爾氏、雅詩蘭黛等專櫃大牌精選保養限時1折起，東森幣最高折10%，同時祭出指定商品買一送一、整點限時瘋搶，以及全站消費滿額登記抽萬元美妝豪禮、一鍵全領限量折價券、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，寵愛自己又能省荷包。

東森購物網女王節活動（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網「我就是女王」活動只到3/22。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物公開最夯保養品Top5熱銷榜，排行前四名皆由主打換季保濕美白修護、密集補充肌膚養分的「精華液」類商品拿下，同樣呵護肌膚的國民護手霜「經典乳油木」也竄進榜。瞄準女性消費力，Yahoo奇摩購物中心再祭出「全站單日消費滿$5,000送5%超贈點」、「Yahoo聯名卡消費累積滿$25,000送$2,500刷卡金」、「消費滿$5,000登記送ㄚ虎立體悠遊卡」等優惠；Yahoo奇摩超級商城也推出「週週登記抽3800超贈點」、「折扣碼最高現折$3800」、「超商取貨滿$199免運」等好康。

露天市集則是聯手超商7-11，即日起至3/31止全平台運費從原本60元降價為49元，299元起享免運，所有買賣家皆適用，每周一、周四再送60元與30元折扣碼，3/6～3/19連續14天每天推2.2折起超殺商品，SHARP夏普清淨除濕機破盤67折不到6千元，iPhone14Pro下殺3萬元有找，iPad Pro特價再降3千元，各式3C家電限時限量促銷外，保證有現貨的PS5與各式遊戲片，也在這次必買清單中。

另外，Ariel洗衣球39顆每包下殺179元，平均一顆只要4.6元；台北故宮晶華港點吃到飽、台北圓山大飯店自助餐、漢來海港餐廳、王品集團餐券下殺74折起，最低599元起，全網最低價的Tefal特福28CM不沾平底鍋特價再下殺，只要499元即可免運入手。

ET快訊
風電基座掛無名屍！可能身分曝光
嘉邑行善團長遭控性侵少女51次　再審大逆轉判無罪
大谷翔平飆速158壓制中國　首打席保送、日本1局攻下1分
周日變天「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐
啦啦隊女神「峮峮跟林襄」更愛誰？兩派戰翻：真的受不了
快訊／Apple概念股志超科技收購爆內線　統盟董事遭約談
台中雙屍悲劇！父悲痛招魂叫母子倆：快回來
不只阿滴！台YTR認「替攝理教傳道」　曾見鄭明析
快訊／下班注意！國3「4車追撞」紫爆回堵5km

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

iPhone 14 Pro、PS5限時限量特殺　拍賣平台運費降價只到3月底

15元爽吃！日本超人氣「牛奶、香蕉蛋糕」來了　超商限定開賣

珍珠紅茶、烏龍奶茶都有！　超商「9大茶飲買任選2送1」剩2天

換季保健！東森購物「鋅C望」全家熱賣中　加碼三重好禮回饋

網購國外旅遊買氣熱　約8成人出發首選日本

肯德基打卡夯品「超級塔可」台灣上市！澎湃肉感限時開賣

有辣炒豬肉飯糰、辣醬烤肉拌飯！「金家ㄟ最新聯名鮮食」超商才有

摩斯新品「大阪燒珍珠堡」夾入煎蛋！32周年慶優惠組合一次看

喝虎牌啤酒／虎牌冰釀集點刮卡享好禮　日韓機票、RIMOWA、GOPRO替蝦趴加分

噴兩下就能無痛減重？醫師證實：是真的！

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

iPhone 14 Pro、PS5限時限量特殺　拍賣平台運費降價只到3月底

15元爽吃！日本超人氣「牛奶、香蕉蛋糕」來了　超商限定開賣

珍珠紅茶、烏龍奶茶都有！　超商「9大茶飲買任選2送1」剩2天

換季保健！東森購物「鋅C望」全家熱賣中　加碼三重好禮回饋

網購國外旅遊買氣熱　約8成人出發首選日本

肯德基打卡夯品「超級塔可」台灣上市！澎湃肉感限時開賣

有辣炒豬肉飯糰、辣醬烤肉拌飯！「金家ㄟ最新聯名鮮食」超商才有

摩斯新品「大阪燒珍珠堡」夾入煎蛋！32周年慶優惠組合一次看

喝虎牌啤酒／虎牌冰釀集點刮卡享好禮　日韓機票、RIMOWA、GOPRO替蝦趴加分

噴兩下就能無痛減重？醫師證實：是真的！

空氣品質因擴散不良亮紅燈　桃市成立指揮中心跨縣市應變

徐巧芯再槓賴清德　放話喊：結樑子！變身專家研究新潮流們

竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

明仁會高調辦春酒「分局長震怒」　他怒嗆一句話：小弟秒道歉

華航擬配息0.46元　配息率飆96％

風電基座無名屍可能身分曝！疑2天前彰化外海小艇翻覆落海者

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

《黑暗》到底多紅？金銀淑公開道歉朴涎鎭　講完燦笑：我好興奮

17歲女吐單親心聲「想要妳有人愛」　陸元琪深夜暴哭道歉：不怪她

百家樂賭場藏商辦大樓　警逮45人查月賭資300萬...長腿員工吸睛

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

消費熱門新聞

7-11「369萬瑪莎拉蒂」得主出爐！

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

噴兩下就能無痛減重醫師證實真的

全台通路「激省優惠」一次看！

肯德基打卡夯品「超級塔可」亮相

賣場「現煮美式買1送1」連喝3天

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

摩斯炸雞睡袋曝光！雞骨枕頭超Q

摩斯新品曝光！優惠組合一次看

超商最新「3款素食小吃」開吃

超商「大亨堡＋現泡飲料只要55元」

限5天！超商珍奶買1送1、10杯美式300元

超商大杯美式／拿鐵買2送1爽喝3天

賣場補體力好物折扣慰勞上班族

更多熱門

相關新聞

網購怕被雷！網友貢獻密技　賺到隱藏版回饋

網購怕被雷！網友貢獻密技　賺到隱藏版回饋

今年連假多、補班次數也多，才剛撐過2月份兩個週末補班日，3月又有一個週六需要補班，讓很多人覺得厭世直呼「心好累」、「補得好痛苦」、「只休一天真的好疲憊」，還有網友忙到沒時間好好管理身材，再加上過年大吃大喝，身上累積了不少「肉債」遲遲無法還清，發文哭說「長時間在辦公室坐太久又沒什麼在運動，從去年年底到現在重了快3公斤QQ」。

38婦女節　電商加碼全站回饋、送萬份肯德基

38婦女節　電商加碼全站回饋、送萬份肯德基

陸2023年職場女性平均月薪3.8萬元 與男性均薪差距超5000元

陸2023年職場女性平均月薪3.8萬元 與男性均薪差距超5000元

3月8日女神節　55688集團打造三大服務寵愛妳

3月8日女神節　55688集團打造三大服務寵愛妳

全聯女神節下殺！哈根達斯倒數3天更便宜

全聯女神節下殺！哈根達斯倒數3天更便宜

關鍵字：

女王節女神節網購電商她經濟好康優惠

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面