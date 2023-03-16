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社會 社會焦點 保障人權

噴飛20m！苗栗騎士左轉遭撞驚悚影片曝　送醫搶救不治

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

家住頭份尖下里的一名60歲譚姓男子，上完夜班後16日上午騎車返家，行駛台1線準備橫越中華南路時，遭到一輛自小客車撞上，譚男當場彈飛約20公尺遠，救護人員抵達時已無生命徵象，送醫搶救不治，詳細肇事原因仍待釐清。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台1線造橋路段路口交通事故騎士傷重。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲騎士被撞人車噴飛十幾公尺 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警察局竹南分局指出，16日8時許接獲報案稱，在苗栗縣造橋鄉公館里台1線99.3公里處，發生機車與自小客車碰撞事故，員警到場發現一名男子倒臥北上車道上，機車殘骸散落一地，立即協助由救護車緊急將傷者送醫。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲機車全毀，騎士送醫搶救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

經了解，該路口設有閃黃燈號誌，而倒臥在地的男子是機車騎士，當時沿台1線南下車道旁小巷駛入台1線，行駛至該路口時欲左轉駛入小巷時，與台1線北上內側車道直行的自小客車發生碰撞，機車騎士因而彈飛至路旁倒地傷重，由救護人員緊急送醫搶救不治。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲車輛擋風玻璃碎裂，左前車頭毀損。（圖／記者蔡文淵翻攝）

竹南警察分局提醒，車輛行經路口時，轉彎車應禮讓直行車，遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，小心通過。另籲請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防止事故發生，保障你我行車安全。

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