陪學姐吃麥當勞殞命！嘉義少女「最後電話」打給阿嬤…爺崩潰自責

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉建國路一段昨(15日)晚間8時57分許傳出死亡車禍，13歲的劉姓國一少女離開麥當勞時遭機車騎士撞上，當場大量失血死亡。初步了解，少女當時是接到同校二年級的學姐邀約到麥當勞相聚，離開前還打電話給家裡的奶奶，表示要帶宵夜回去，怎料這一通電話後祖孫倆竟從此天人永隔。

▲嘉義13歲少女離開麥當勞遭直行騎士撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，死者劉姓少女家庭背景坎坷，父母兩人皆因毒品案遭判刑，少女和姊姊與身障的大伯、有眼疾的奶奶以及爺爺同住，家中3名長輩均領有身心障礙手冊，而少女的姊姊也因父母緣故，耳濡目染下染上毒癮，目前被判監於屏東少年觀護所。

昨晚間7時許，少女原已在家中與爺爺奶奶吃完晚餐，後又接到同校二年級學姐的電話，邀約她到民雄麥當勞陪吃飯，少女應允後向鄰居借腳踏車要出門；爺爺見狀認為天色已晚，一度上前攔阻，但少女堅持要出門，便與學姐分別騎著腳踏車到麥當勞相聚。

晚間8點多，少女見時間差不多，便先向學姐告別，準備離開麥當勞，回家前還打了電話給奶奶，告知會買宵夜回家，怎料這竟是祖孫倆的最後通話，隨後8時50分許，少女離開麥當勞後踩著腳踏車橫越馬路時，遭一輛直行機車撞上，當場大量失血殞命。

爺爺得知孫女車禍死亡後，情緒當場潰堤，自責直呼，如果當時自己更堅持、態度再強硬一些，不准孫女出門，就不會發生遺憾。

警方調查，研判應是劉姓少女橫越馬路時未注意號誌，疑似闖紅燈，才會遭直行機車撞上。但詳細肇責歸屬及事發原因，還有待進一步調查釐清。