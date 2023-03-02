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「外型太臭老」露餡！逃亡毒蟲藏學生套房　警破門搜出驚人火力

▲「太臭老」露餡！逃亡毒蟲藏學生套房　警破門搜出驚人火力。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲徐姓逃亡犯藏在新竹市郊區的一處學生套房內，因外型太過超齡引起附近民眾注意。　（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名曾姓男子因毒品案遭法院判刑9年有期徒刑，他在發監服刑前落跑，一年多來藏匿在新竹市郊區的一處學生套房內，但他江湖味太濃，超齡外型明顯與學生形象不符，加上形跡可疑引起附近居民注意向警方舉報，警方組成專案小組調查，確認男子是判刑在逃大毒蟲，一舉前往逮捕。

刑警大隊日前收穫線報，指稱香山區五福路二段的一處出租套房中有形跡可疑男子出沒，該地區附近有數間大學，周邊出租套房，然而宿舍出租對象均以學生或教職人員為主，顯少有族群以外的民眾前往租屋。

31歲曾男不只本身形象落差甚大，還有不少形跡可疑的友人進出，加上房內經常飄出奇怪臭味，因而引起注意，向警方檢舉。

▲「太臭老」露餡！逃亡毒蟲藏學生套房　警破門搜出驚人火力。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼徐男不只擁毒攜毒，警方還在套房內搜出大批火力。

市刑大偵三隊聲請搜索票獲准後，於「清源專案2.0」期間前往查緝，警方破門時曾男正與40歲徐友人在套房內吞雲吐霧，當場被人贓俱獲。

警方於現場起獲非制式手槍2把（含彈夾）、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈4顆、毒品安非他命1包（毛重0.8公克）、海洛因4小包（毛重4公克）、大麻1包（毛重7.3公克）；另在場的徐姓男子小客車中野查獲獵槍1把。

▲「太臭老」露餡！逃亡毒蟲藏學生套房　警破門搜出驚人火力。（圖／記者陳凱力翻攝）

本次「清源專案2.0」成果豐碩，除了這件毒蟲逃亡案，另有掃蕩黑道幫派2件12人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案件12件43人，查扣詐欺犯罪不法利得1300萬餘元、破獲施用新興毒品、大麻案件6件6人，各類營業場所查獲施用、持有毒品3件3人，發現業者行政違規函請主管機關裁處11件11處，槍砲案2件6人、人口販運2件12人。

新竹市警察局長張素菱表示，治安沒有假期，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安，以展現政府淨化治安及穩定民心之決心。

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