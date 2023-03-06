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快訊／21萬人領6000快看！超過這天就不給　E化申請先完成先匯款

▲▼ 竹北市發放民生紓困金6千元。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北市長鄭朝方（橘紅色手套）宣布發放民生紓困金6千元。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

竹北市今年1月12日拍板通過發放民生紓困金6000元，今(6)日宣步搶先中央於3/15首發，竹北市公所說明發放3方式，第1階段從3/15首發，民眾最晚須在4/10前領取完畢，逾期不接受申請。

竹北市長鄭朝方表示，研擬3方式發放，第1階段「溫馨直送」，低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩，免申請即匯款，預訂3月15日就可入帳。

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第2階段「E化申請」，3月18日至25日期間提供24小時線上申請，上竹北市公所線上申請網址，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳，預計4月4日前完成。此外，市公所亦同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請。

第3階段「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放期間終止即不再提供紓困金領取服務，請市民朋友維護自身權益。

▲▼ 竹北市發放民生紓困金6千元。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 竹北市發放民生紓困金6千元。（圖／記者陳凱力翻攝）

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