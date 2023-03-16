開轟國民黨2024布局　游淑慧：可能一桃殺三士

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨2024大選提名辦法確定，反觀國民黨仍舊雜音不斷。國民黨台北市議員游淑慧說，遊戲規則應該先出來，大家才能遵循遊戲規則，黨中央再這樣模糊不清，可能一桃殺三士。

游淑慧指出，自己最近才問一位民進黨有意參選2024立委的議員怎麼還不表態，對方回答因為該區綠營決定採徵召的方式，所以沒有表態問題，搶著表態只是製造黨中央的困擾，「我愣住想了想，這跟國民黨目前總統人選產生所遇到的狀況也很像。」

游淑慧表示，現在大家都一直逼問新北市長侯友宜要不要表態，但黨中央的總統產生辦法到底如何呢？要辦法先，還是表態先就像雞生蛋，蛋生雞，大家都在撞牆，但按理是遊戲規則應該先出來，如果黨中央決定用初選的方式產生總統人選，那各方有意參選的人當然有表態問題，不表態如何參與初選？但如果黨中央決定徵召的方式，那或許不急著表態才是尊重黨中央。

游淑慧舉例，去年桃園市長選戰，在黨中央還沒有決定是不是要初選的時候，前台北市議員羅智強就表態了，也認真的行腳桃園，結果最後黨中央決定採徵召，中間也發生了一些衝撞，大家都受了傷。而當黨中央宣布徵召前行政院長張善政前，張善政也沒有表態問題。

游淑慧認為，這樣的模式去年已經走過一次，既然之前黨中央已經不斷釋出可能採徵召的方式，那何不開大門走大路直接敲定下來，怎麼徵召？徵召人選？「如果只是球丟來丟去，到底丟給誰，模糊不清、各自解讀，最後可能一桃殺三士，又變內戰內傷。」