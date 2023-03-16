桃園航空城開發　橫峰里4尊土地公移駕「聯合辦公」

▲橫峰里4尊土地公辦理移駕暫俸。（圖／徐振坤提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

區段徵收面積超過4,500公頃，被喻為台灣史上最大開發案的桃園航空城重大建設，隨著2024全面動工日期迫近，不僅居民須搬遷，區內神明包括「管區」土地公也得遷移。為此，大園區橫峰里15日為里內4座土地公廟辦理移駕暫俸典禮。里長徐振坤表示，未來將出現4尊土地公一起聯合辦公、庇佑鄉里的難得情形。

徐振坤說，桃園航空城重大建設開發面積大，以橫峰里而言，里內有4座土地公廟，分別是橫峰里舊6鄰土地公、舊8鄰土地公、橫山王、水頭仔土地公位在區段徵收範圍，需要遷移。上月23日，4座土地公廟主委和虔誠的信眾，連袂前往新竹城隍廟向城隍爺秉明留任土地公，獲得允筊，並擇定15日為4座土地公廟辦理移駕暫俸典禮。

由於土地公是最基層的神明，其位階等同於人間的村里長，也有一說如同管區派出所，是鄉里的守護神，對曾以農業為主的橫峰里民而言，初一、十五拜土地公是生活中的重要習俗。所以，辦理4座土地公廟移駕暫俸典禮，在用地的挑選、儀式的程序以及4尊土地公位置如何安排？受到地方重視。

徐振坤表示，感謝前鄉長張建隆、前代表會主席許文來、4座土地公廟主委康廷彰、許憲民、許傳治等人士都積極參與，並於今日順利完成任務。

目前4尊土地公移駕暫俸里內水源路660巷9號（陽光小城社區旁），以組合屋搭建的土地公廟，並採聯合辦公方式。其中，「橫山王」為大哥，端座神壇中間。對於，有土地公當鄰居，保佑里內，陽光小城社區居民相當歡喜。

桃園市政府航空城工程處統計，因航空城開發案，區內有137間土地公廟需要遷移。