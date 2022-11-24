桃園最大里一分三　橫峰里長選舉成「九天玄女」對決「靈犬」

▲仁壽宮公演「神農觀天」許琇筑(站左三)、徐振坤(站左一)曾同台演出。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區橫峰里曾是全桃園最大里，今年3月劃分為3個里後，橫峰里此次里長選舉，有拚連任的現任里長許琇筑、大園守望相助隊中隊長徐振坤參選，兩人都是大園仁壽宮的熱心信眾，去年5月間還曾於仁壽宮公演「神農觀天」同台演出，分飾九天玄女和靈犬角色，因兩人實力相當，選情激烈，選況備受關注！

大園區橫峰里位於桃園青埔特區內，近年來，因青埔區內各項重大建設紛紛進駐，吸引許多人口移入，致里民激增，人口數多達1萬4人多人，比桃園市唯一的山地區復興區人口數還要多，為此，市府於今年3月1日正式開始劃分為橫峰、青峰及青山3個里。

其中，經劃分後新增兩個里的橫峰里，里民人數約5000多人，並以在地人為多數，此次里長選舉有拚連任的許琇筑和徐振坤兩人參選，而兩人都是大園區大廟仁壽宮熱心信眾，平時發揚仁壽宮主神感天大帝的「忠孝」精神，不遺餘力。徐振坤曾擔任感天行善協會理事長、策劃籌辦感天大帝忠孝文化論壇、執行感天大帝靈感曲製作，執行力和行動力，受到肯定。

徐振坤表示，橫峰里因為航空城開發只剩約1/3土地，未來四年是關鍵時刻，需要一位對公共事務有熱心的人為留在橫峰的人爭取樂活環境。許琇筑表示，為擴大服務量能及減緩里民的交通壓力，提出增設服務據點。