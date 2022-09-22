桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

▲賴香伶接受大園區竹圍社區發展協會徐耀德執行長遞上的陳情書。（圖／賴香伶競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶21日到大園區竹圍社區照顧關懷據點，了解桃園航空城徵收現況。位於航空成徵收區內的據點內長輩們，紛紛向賴香伶抱怨，六年前的估價敵不過萬物齊漲的飛升，原本答應的「先建後遷」的安置住宅，連個影都還沒有看到，113年底要求百姓搬遷完畢，大家要住哪？不知何去何從。

「第一批搬遷走的居民有20%獎勵金，但留下來的不是我們不願意搬，我們是沒有錢搬」、「留下來的就本來就是比較弱勢」、「我們沒地方去」，也有長者氣憤說「鄭運鵬沒有來這裡看過」。

居民表示，市政府106年派員查估時的補償金額一坪8到10萬元，111年的現在用一般建材的金額落在12到14萬元，「到了113年之後呢？我們要蓋的時候怎麼辦？」多數長輩都說自己沒辦法貸款，「差價誰來付？鄭文燦市長說正在編預算中，有嗎？」

補助依地價查估，有的長輩祖宅70、80坪雕龍雕鳳的四合院只估了4百多萬元，用的也是最紮實、最好的建材，現在以磚造RC來評估卻一文不值。民眾向市府反映，只被人員一句「我們沒有辦法認定」打了回票，沒有派專家學者考察。賴香伶說，歷史文物就要直接剷平、一夕之間讓一座老城區消失！

賴香伶說，航空城是國家最大的拆遷案，大家理解城市要發展，但當地居民很無奈，一坪換一坪土地依現在建蔽率也只能使用6成，民眾也只能認了，除了竹圍里，附近的幾個鄰里也面臨同樣的窘境。

賴香伶表示，有些問題不用等選上市長才解決，她將會協助民眾處理補償金額過低問題，尤其這兩年通貨膨脹、物價飛漲，其中的差價政府應負責處理，不能讓民眾落入無家可歸的處境，對於有歷史價值的四合院古宅，也應透過專家學者勘查，了解是否具有歷史價值，若有必要提高補助金額，市府不能置身事外，都應主動協助。