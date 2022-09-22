　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

▲賴香伶關心桃園航空城徵收現況。

▲賴香伶接受大園區竹圍社區發展協會徐耀德執行長遞上的陳情書。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶21日到大園區竹圍社區照顧關懷據點，了解桃園航空城徵收現況。位於航空成徵收區內的據點內長輩們，紛紛向賴香伶抱怨，六年前的估價敵不過萬物齊漲的飛升，原本答應的「先建後遷」的安置住宅，連個影都還沒有看到，113年底要求百姓搬遷完畢，大家要住哪？不知何去何從。

「第一批搬遷走的居民有20%獎勵金，但留下來的不是我們不願意搬，我們是沒有錢搬」、「留下來的就本來就是比較弱勢」、「我們沒地方去」，也有長者氣憤說「鄭運鵬沒有來這裡看過」。

▲賴香伶關心桃園航空城徵收現況。

居民表示，市政府106年派員查估時的補償金額一坪8到10萬元，111年的現在用一般建材的金額落在12到14萬元，「到了113年之後呢？我們要蓋的時候怎麼辦？」多數長輩都說自己沒辦法貸款，「差價誰來付？鄭文燦市長說正在編預算中，有嗎？」

▲賴香伶關心桃園航空城徵收現況。

補助依地價查估，有的長輩祖宅70、80坪雕龍雕鳳的四合院只估了4百多萬元，用的也是最紮實、最好的建材，現在以磚造RC來評估卻一文不值。民眾向市府反映，只被人員一句「我們沒有辦法認定」打了回票，沒有派專家學者考察。賴香伶說，歷史文物就要直接剷平、一夕之間讓一座老城區消失！

賴香伶說，航空城是國家最大的拆遷案，大家理解城市要發展，但當地居民很無奈，一坪換一坪土地依現在建蔽率也只能使用6成，民眾也只能認了，除了竹圍里，附近的幾個鄰里也面臨同樣的窘境。

賴香伶表示，有些問題不用等選上市長才解決，她將會協助民眾處理補償金額過低問題，尤其這兩年通貨膨脹、物價飛漲，其中的差價政府應負責處理，不能讓民眾落入無家可歸的處境，對於有歷史價值的四合院古宅，也應透過專家學者勘查，了解是否具有歷史價值，若有必要提高補助金額，市府不能置身事外，都應主動協助。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆
Sandy懷孕「早有端倪」！　公開現身1舉動露餡
「台灣之光」網美口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利
Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

失智長者宅在家防疫病程恐加劇　注意健忘、多疑徵狀

南投消防15特搜隊員赴花蓮演訓　竟遇池上強震！秒變待命出勤

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

台南南二監迎接假釋大哥　黑衣人包圍嗆警狂按喇叭

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

失智長者宅在家防疫病程恐加劇　注意健忘、多疑徵狀

南投消防15特搜隊員赴花蓮演訓　竟遇池上強震！秒變待命出勤

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

「你敢點歌我就彈」鋼琴面具男神曲彈出　正妹表情出賣秒戀愛

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

棄職籃夢想續留台銀　陳侑昫：打什麼就像什麼

潘武雄引退形象視覺公布　紀念公仔開放預購

澳洲海岸驚現「一整排鯨屍」！230頭領航鯨離奇擱淺　半數已死亡

怪物狀元準備爆發！　訓練師曝特訓重點：他現在比過去更出色

妹子出招用蹲姿高速移動　成功引貓皇好奇主動靠近

地方熱門新聞

南投特搜隊演習遇強震　秒變出勤

注意長者健忘、多疑等失智症徵狀

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

國慶煙火試放3分鐘千人搶看

蔡培慧重返921震爆點：若當選推導覽防災教育

桃園航空城搬遷戶批補助不公　賴香伶關心

台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

中央大學EMBA校友會捐血活動　9/21起校園展開

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

震災戶減免稅捐　台東稅務局設專人服務櫃台

更多熱門

相關新聞

8年前曾組後援會挺柯文哲　陳時中曝原因：他那本書最精采

8年前曾組後援會挺柯文哲　陳時中曝原因：他那本書最精采

年底九合一大選將至，民進黨台北市長參選人陳時中始終話題不斷，陳21日接受《筱君 台灣 PLUS》節目專訪時坦言，2014年曾幫台北市長柯文哲組織後援會、全力支持，當時自己被柯文哲的白皮書打動，裡面很多想法都很新穎，但柯只做兩三年就停了，「我不知道他為什麼停了，柯文哲最精采的是那本（白皮）書，但實踐率相對低，第二任反差最大，以前講的事情都不見了。」

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長賴香伶桃園航空城竹圍

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

謝京穎：仁杰哥並沒有進入我家！臉書「二度編輯」重申清白

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲曝喜悅

更多

最夯影音

更多
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD
高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面