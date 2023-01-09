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國2甲新闢道路通車　蘇揆：「4句話」完善桃園航空城聯外路網

▲國2甲新闢高速公路通車

▲行政院長蘇貞昌表示，未來國2甲將延伸至台61線，並新增國1甲路段，以完善桃園航空城聯外高快速路網。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」、9日舉行通車典禮。行政院長蘇貞昌於典禮中表示，目前已完成桃園國際機場內航站南、北路及機場外國2主線的道路拓寬，國2甲銜接天空斷橋至台15線亦已施作完成，未來國2甲將延伸至台61線，並新增國1甲路段，以完善桃園航空城聯外高快速路網。

蘇貞昌表示，交通工程對國家發展至關重要，雖然建設期間備極辛苦，但竣工後，大家都是帶著十分高興及愉悅的心情參加通車典禮。而他今日前來，除了恭賀國道2號甲線新闢高速公路順利通車外，更重要的是要感謝施工過程中，每一位盡心盡力、努力付出的工作夥伴。

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▲國2甲新闢高速公路通車

他也以「雙拓寬、接斷橋、再延長、加1條」4句話、12字精闢形容此項重大交通建設的成果。首先，「雙拓寬」即為桃園國際機場內航站南、北路及機場外國2主線的道路拓寬；「接斷橋」則為國2甲銜接天空斷橋至台15線，該工程原於12年前即已動工，但遭逢民眾抗爭而暫緩施作，感謝桃園市鄭文燦前市長及交通部、高公局等所有同仁用盡心力，終於贏得地方支持，使政府得以接續施作，如今斷橋也順利銜接起來。

蘇貞昌進一步指出，「再延長」為國2甲延伸至台61線，行政院於去（2022）年初即已核定該計畫；最後，「加1條」則為行政院去年底核定的國1甲桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫，新增的國1甲路段未來將與國2甲路段平行。他強調，政府建設地方、發展國家，也希望大家一起加油，讓臺灣更好。

▲國2甲新闢高速公路通車

交通部補充表示，有關「雙拓寬」部分，係為因應桃園機場日益增加的客運量及改善交通瓶頸路段，政府於2019年先將機場內銜接國2的航站南、北路由雙向4車道拓寬為6車道，去年11月也接續完成國2大園交流道至機場端拓寬工程，目前國2全線皆為雙向6車道以上，大幅改善整體行車速度，也讓民眾進出航站更加順暢。

至於「接斷橋」部分，交通部指出，為整體改善桃機周邊交通，行政院於2008年核定「國道2號拓寬工程建設計畫」時，即包含今日通車的國2甲路段；然而2011年2月，因民眾抗爭而停止施作7年，致使已完工的橋面淪為2條「天空斷橋」。後續在該部、鄭文燦前市長與地方不斷折衷協調，並修改路線，終於克服萬難，於2018年6月重新開工，並在不影響民眾權益下，協調地主以租地及逐筆點交方式，先提供部分橋墩下構用地，並同步辦理土地徵收與施工，因此讓該工程得以提早近9個月通車。

最後，在「再延伸」、「加1條」部分，交通部表示，行政院已於去年1月3日及12月8日分別核定國2甲延伸台61線之可行性研究報告，及增設國1甲桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫，2項計畫總經費高達760多億，將可完善桃園航空城聯外高快速路網。

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