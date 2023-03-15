曝二膽兵向陸表示「不想回台」　陳玉珍：最快下周一帶陳父去廈門

▲立委陳玉珍談失蹤上兵在大陸平安相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會證實人已在大陸。國民黨立委陳玉珍表示，陳姓上兵目前被安置在廈門「吃好、睡好，非常好。」而陳姓上兵會游到大陸，確認是其他私人因素，與感情無關；陳玉珍今（15）日透露，大陸同意讓家屬過去探視，她也會安排近期陪家屬走一趟廈門；此外，就她掌握到的訊息，陳姓士兵有向陸方說「不想回來」。

陳玉珍指出，陳姓上兵現在沒女友，還有一年退伍，9日清晨失聯，她透過相關管道，當天早上9點多被大陸海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體的地點，而家屬也已知道人平安。她已跟大陸聯絡過，表達家屬希望能夠探視的想法，對方也已轉達。

陳玉珍表示，有接到陸方告知，同意讓陳姓士兵的家屬到大陸探視，第一時間已跟陳爸爸聯繫，陳父表達相當感激，說會配合陳玉珍的時間，前往廈門探視，但因為陳父不是金門籍，無法適用現行小三通，他們可能採大三通方式前往，她透露最快近期成行。若能配合時間，最快下周一，陳玉珍就會帶陳父赴陸看兒子。

陳玉珍也進一步透露，陳姓士兵確有向陸方表示，「不想回來台灣」。