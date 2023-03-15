國民黨中常會爆爭執　他分析2024最終結果：恭喜賴總統

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨中常會15日討論第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，被列為成員之一的立委傅崐萁曾涉炒股案，備受爭議，是否會有球員兼裁判的問題也引來關注。與會人士透露，今天會上黨主席朱立倫先詢問常委們是否對名單有意見，新北市議長蔣根煌當面反對傅崐萁入內，但最終朱立倫仍通過原名單，至於其他問題擇日再討論，讓資深媒體人朱凱翔直言，國民黨2024炸裂了，「恭喜賴總統」。

據了解，今日中常會一開始蔣根煌不顧傅崐萁就在現場，發言反對將傅崐萁列入立委提名小組，嗆朱立倫「只有他（傅）不行！」並重提2022年花蓮縣議員提名的種種爭議；不過，朱立倫說，各地方對過去黨內互動若有一些意見，那是另外的問題，會擇日再討論，現在眼前最重要就是2024大選，要先通過立委提名小組名單，更要拜託蔣根煌，一定要在新北市三重及蘆洲兩個立委選區找出強將替黨出征。

朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」分析，朱立倫不甩蔣根煌，就是不甩侯友宜，「終於，國民黨還是炸裂了。恭喜賴總統。」

國民黨「中央選戰策略會報」目的為負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。