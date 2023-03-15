選策會成員涉黑金？　國民黨：李全教已服刑完畢沒有爭議

▲李全教。（資料照／記者林悅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因應2024大選，國民黨中常會今（15）日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，名單備受爭議。國民黨文傳會副主委林家興回應，李全教過去在臺南地方付出很多，也有很多政治經驗，且相關司法案件都已經服刑完畢了；至於先前黨主席朱立倫曾說會採取最高標準排黑，林家興則說，這只是在黨公職提名的部份。

「中央選戰策略會報」負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。

選策會由黃健庭秘書長擔任召集人，包括傅崐萁、李全教、曾銘宗、黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副秘書長黃敏恭。

對於名單飽受爭議，林家興回應，陸續在各個選區都有針對這些資深政治人物做徵詢，其實主席跟秘書長也提到，徵詢過程中是有些辛苦，這是一份苦差事，並不是權力，更多的是責任，所以其實也有不少人沒有答應來接任，李全教過去在臺南地方付出很多，也有很多政治經驗，「我的了解是說，李全教相關司法案件都已經服刑完畢了，所以目前沒有相關的爭議，感謝他擔任這個委員！」

至於先前黨主席朱立倫曾說會採取最高標準排黑，林家興則說，這只是在黨公職提名的部份，中央選戰策略會報屬於黨內的組織設置，不涉及黨章的提名條款。