徐巧芯見選策會名單心涼　嘆「我爸不是蔣孝嚴」努力也沒用

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨中常會今15日成立「中央選戰策略會報」（以下簡稱選策會），由黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭作為召集人，成員有立委傅崐萁、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順等人，名單公開後引發不少爭議。對此，台北市議員徐巧芯表示，看到這份名單「心涼一半」，根本不重視年輕人，大嘆「我爸不是蔣孝嚴」，哽咽說道「這個政黨，沒有家世背景、沒有家人替你撐腰，怎麼努力還是沒有用」。

國民黨選策會名單公布後引起不少爭議，日前表態投入黨內立委初選的徐巧芯15日就在網路節目《不演了新聞台》中表示，這個名單一看就是無法協調，她認為，這個名單就代表國民黨不重視年輕人，在2022年選戰年輕世代努力展現戰力，但這個黨基本上就是「需要你的時候說你很棒，在真正位置來的時候就把你先踢出」，她苦笑說道，「這就是這個黨送給年輕世代的禮物。」

徐巧芯提到，雖然黨內說會先協調，但協調的對象會是誰？這個她自己心裡很有數。她指出，現在所看過的4份民調自己都是處於領先的地位，但黨內的制度有85%是對比式的民調，例如立委費鴻泰和民進黨候選人的支持度對比，這會占85%，而她和費鴻泰的民調直接比較誰高誰低只會占15%，這意味著有70%民調是拉不開的，誰來選都一樣，就算直接式的領先再多都沒用。

徐巧芯大嘆，其實不只她，像台北市議員游淑慧、鍾沛君這些年輕世代，被攻擊的時候，「國民黨的立委會想替我們捍衛、發聲嗎？」選舉的時候只會說他們一直在耍嘴皮。她哽咽說道，這個政黨就是沒有家世背景、沒有家人替你撐腰，怎麼努力好像都沒用，她更提到，不是要攻擊台北市長蔣萬安，但作為沒有背景的人，在黨內真的很痛苦，指出當初前立委羅淑蕾和蔣萬安在立委初選時，根本沒有黨員投票這些有的沒的制度，只能說「我爸不是蔣孝嚴」，但徐巧芯最後也信心喊話自己還是會選到底，「我應該還是會贏吧！」