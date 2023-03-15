▲新北市議長蔣根煌。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因應2024大選，國民黨中常會今（15）日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，名單備受爭議。據與會人員透露，在會議一開始，主席朱立倫詢問常委們是否對名單有意見時，新北市議長蔣根煌便首先發難，強烈反對傅崐萁列入名單之中，當面就嗆朱「他（傅）不行！」

據了解，今日中常會一開始蔣根煌不顧傅崐萁就在現場，直接發言當面反對將傅崐萁列入立委提名小組，嗆朱立倫「只有他（傅）不行！」並且開始重提2022年花蓮縣議員提名的種種爭議。

不過，朱立倫仍裁示，各地方對過去黨內互動若有一些意見，那是另外的問題，會擇日再討論，現在眼前最重要就是2024大選，要先通過立委提名小組名單，更要拜託蔣根煌，一定要在新北市三重及蘆洲兩個立委選區找出強將替黨出征。

「中央選戰策略會報」負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。

選策會由黃健庭秘書長擔任召集人，包括傅崐萁、李全教、曾銘宗、黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副秘書長黃敏恭。

▲國民黨立委傅崐萁列入立委提名小組。（圖／記者鄭佩玟攝）