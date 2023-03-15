「沒比較沒傷害！」　李正皓疑選策會名單：難道是兄弟會？

▲時事評論員李正皓。（圖／翻攝自李正皓臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」，由祕書長黃健庭擔任召集人，成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等人，引發熱議。對此，時事評論員李正皓今日質疑，「這是選策會還是兄弟會？怎麼看來看去都像是傅崐萁的兄弟會」，更直言「沒有比較沒有傷害！2024大選還沒開打，國民黨已經輸一半。」

國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含：現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭。其中新增台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順為委員。

對此，李正皓質疑，「這是選策會還是兄弟會？怎麼看來看去都像是傅崐萁的兄弟會，不是國民黨的選策會？難怪台北市議員徐巧芯看到這陣容心先涼一半。」

反觀民進黨中執會日前成立的「2024大選提名策略小組」，由新系的屏東縣前縣長潘孟安擔任召集人，成員包含立法院黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、蔡易餘、正國會總統府秘書長林佳龍、正國會中常委陳茂松、新系前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼連線中執委林益邦、湧言會召集人王定宇、黨秘書長許立明。

李正皓認為，沒有比較沒有傷害，不是比成員的社會形象，比的是派系的平衡性。民進黨提名策略小組各派系人員都有進駐，每個選區的提名都可視為黨內派系的共識決，可最大程度避免提名後的分裂。但國民黨卻將選策會搞成兄弟會，直言「之後提名爭議一定超級多，2024大選還沒開打，國民黨已經輸一半。」