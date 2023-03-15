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《鬼家人》爆紅！劇中彩蛋是「台灣之光」　業者：用行動支持國片

記者吳奕靖／高雄報導

國片《關於我和鬼變成家人的那件事》票房一路走紅，其中電影劇情緊扣一段行車記錄器影片，但不說你可能不知道，電影當中的行車記錄器是台灣設計，也是國內知名品牌，業者說當初電影劇組來找他們贊助，想也沒想就說好！現在看到電影走紅，也為他們開心，也說非常榮幸能為國片付出一點力。

▲▼《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照。（圖／金盞花影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照。（圖／金盞花影業提供）

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國片《關於我和鬼變成家人的那件事》當中，故事劇情連著行車記錄器影片發展，其實這款行車記錄器是國內非常知名廠商贊助，這款行車記錄器由台灣設計，是國際賽車的指定品牌，可以說是另類的「台灣之光」。業者張凱文接受《東森新媒體ETtoday》採訪時，當初也沒有想到電影票房會這麼好！

▲行車記錄器業者張凱文表示電影中就是使用這一款，非常榮幸參與國片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲行車記錄器業者張凱文表示，電影中就是使用這一款，非常榮幸能參與國片 。（圖／記者吳奕靖攝）

張凱文回憶說當時劇組來找贊助，他想都沒想就一口答應，不過由於故事是講到夜間攝影，所以他就拿夜拍非常強的機型給劇組。他說電影當中使用的機型是「大光圈，所以在暗處可以拍得很清楚，尤其是在無光的狀態下可以把周遭環境拍得非常清晰」。

能夠參與國片，張凱文笑著說：「我們都用行動來支持，能夠有這樣的機會在電影當中做到結合，我們也覺得非常榮幸，所以當時我們就想說支持國片態度，然後就去做有意義的事情，對國片有信心啦」！

▲行車記錄器業者張凱文表示電影中就是使用這一款，非常榮幸參與國片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲電影中就是使用這一款行車記錄器 。（圖／記者吳奕靖攝）

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