台灣觀光旅遊聯盟訪基隆市府　謝國樑盼超跑嘉年華帶動地方觀光

記者郭世賢／基隆報導

台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌及「鳥來嬤」吳敏來訪，市長謝國樑今（15日）與洪總會長、「鳥來嬤」吳敏，針對疫後基隆觀光商機，彼此交換意見，謝國樑感謝台灣觀光旅遊聯盟總會，分享舉辦賽事活動與整合觀光資源的經驗，強調這對基隆觀光旅遊會帶來實質助益。

▲台灣觀光旅遊聯盟總會訪基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝）

會晤過程中，交通處報告規劃8月中旬在港邊，和台灣觀光旅遊聯盟總會、基隆港務分公司合辦超跑直線表演暨靜態車展嘉年華；台灣觀光旅遊聯盟總會和市府分享，透過舉辦賽事活動活絡地方經濟的經驗，如賽事期間在當地消費，持發票就退報名費。

台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌表示，基隆是有山海美景的海港城市，又有豐厚歷史文化底蘊，期待在後疫情時代，振興國內旅遊消費，由基隆扮演著領頭的角色。

洪奇昌指出，總會過去在各縣市舉辦近10場的超跑活動，經驗豐富，由於基隆港灣碼頭整治非常好，規劃將在8月中旬舉辦超跑活動，搭配中元祭盛事，同時結合郵輪泊靠帶進來的國際遊客，整合各界觀光資源，以對年輕人極具吸引力的超跑活動，振興疫後國內旅遊市場。

「鳥來嬤」吳敏則歡迎來自各地愛好超跑朋友共襄盛舉，藉機告訴年輕人建立正確的行車觀念，才能減少事故傷害，開車絕不是任性在路上奔馳，而是對車輛性質與平時維護都要深入了解。

謝國樑感謝台灣觀光旅遊聯盟總會，分享舉辦賽事活動與整合觀光資源的經驗，並表示他一直想把基隆知名慶典中元祭，和文化、藝術、體育結合起來，在中元祭慶典期間吸引更多的人潮，同時還要和民間合作，賦予新消費商業模式，一起豐富基隆文化景點。