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民進黨三重立委初選　100里長連署挺李坤城接棒

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲三重選區共有103位里長，今有100位里長連署支持李坤城。（圖／李坤城提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024立委初選下周開跑，正國會的新北市前議員李坤城在去年宣布不參選議員連任，備戰三重區立委，近日選區內100位里長共同連署，表態支持李坤城參選2024年的三重立委。李坤城表示，非常謝謝這100位里長的連署支持，這是對他不選議員、不佔位置，對選民尊重的最大肯定，他會帶著百位里長的祝福與支持，反應民意繼續前進，讓三重的未來更好更棒。

新北市三重區現任立委余天傳出本屆可能不再參選連任，李坤城去年就宣布投入民進黨三重區立委初選，不過近期傳出，英系的新北市議員彭佳芸現在也決定參加黨內初選，預計在適當時機對外宣布。

對於獲得100位里長共同連署支持，李坤城表示，他過去擔任12年的新北市議員，深耕三重蘆洲選區，和基層里長互動良好，會勘解決問題及爭取地方建設都是親力親為，所以也獲得里長們的肯定；這次他沒有參選議員連任，準備參選三重區的立委，里長們也都相當支持，認為這樣做沒有「落跑」的問題，未來當選立委也不會有議員席次減少的問題，這樣做對三重未來的地方建設才最有幫助。

李坤城非常感動地表示，他認為誠信是對選民的尊重，里長的連署就是對他最大的肯定。李坤城也謝謝里長們，在這段期間他雖然沒有公職在身，但是里內的各項活動，里長們都還是會通知他參加，讓他有更多機會和里民互動。他說，他將會帶著百位里長的祝福與支持，下個星期去領表登記民進黨三重區的立委初選，他會繼續努力，不負所託，為三重更好更棒來努力。

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

▲▼三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委。（圖／李坤城提供）

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