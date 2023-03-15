最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

▲2024總統大選民調。（圖／震傳媒提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選將至，根據震傳媒公布總統大選最新民調，若是三腳督局勢，副總統賴清德以39.3％領先新北市長侯友宜27.8％、前台北市長柯文哲18.2％。若是藍營候選人改派鴻海創辦人郭台銘，賴清德民調則上升至42.4％、領先郭台銘的20.3%、柯文哲18.8%，若回到藍綠「單挑」狀況，賴、侯差距僅4.2％，若是賴郭對決，賴則領先近18％。

根據民調數據顯示，若選戰呈現三腳督局勢，賴清德以39.3％、侯友宜27.8％、柯文哲18.2％、14.8%未表態。

若是藍營候選人改派郭台銘，賴清德民調則上升至42.4％、領先郭台銘的20.3%、柯文哲18.8%、未表態有18.6%。

若回到藍綠「單挑」狀況，賴清德則以44.4％領先侯友宜40.2％，未表態者則由15.4％，是差距最小對戰組合，若是賴清德、郭台銘對決，賴清德支持度高達50.3％，領先郭台銘的32.6％。

該份民調由畢肯市場研究股份有限公司(委由戴立安協助問卷設計)。調查範圍全國22個縣市。調查對象則為年滿20歲的民眾。 調查時間自2023年3月13日至3月14日。

調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。