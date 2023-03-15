綠批藍醜化綠能　「是忘記了，還害怕想起來？」

▲民進黨新聞部主任張志豪。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

核二廠2號機正式除役，國民黨立法院黨團批評蔡政府能源政策出問題，主張應「以核養綠」。對此，民進黨新聞部主任張志豪15日表示，國民黨立委為了擁護核電，大噴政治口水，扭曲事實稱綠能發電成本高，醜化綠能發電成效，國民黨惡意抹煞政府長期在綠能發展的努力，令人遺憾。

張志豪說，隨著核能陸續除役，我國全力發展增設再生能源，去年再生能源占整體發電量8.3%，首度超越核電的8.2%，顯見民進黨是用更乾淨的再生能源來替代核能。

至於電價漲幅，張志豪質疑，國民黨是忘記了，還是害怕想起來？馬政府時期2008年至2013年4次電價調漲，2008年7月平均調漲12.6%，10月再漲11.19%，2012年7.66%、2013年8.49%，且都是不分用電度數齊漲；相較於總統蔡英文執政時期，2018年溫和調漲3%，2022年僅調漲用電大戶15%，沒有調整民生用電，台電中油吸收成本當全民的後盾，跟國民黨不同的是，民進黨執政全力穩住漲幅，也穩住產業及民生。

張志豪表示，國民黨還敢提核電？馬執政當時國際燃料價格下跌，煤及天然氣的價格只有2022年的一半甚至4分之1，馬執政時期核電還沒除役、國際燃料價格也沒有2022年這麼高，電價卻漲更多，請問國民黨是忘記了還是害怕想起來？

張志豪強調，國民黨一直說核能零碳，民進黨是用更零碳的再生能源來替代，2022年再生能源發電量已達到238億度、占整體發電量8.3%，已經超越核能，符合國際趨勢及產業需求，且不會危害這一代及下一代的安全，此外，核廢料始終都有最終處置的問題，國民黨新北市長侯友宜屢次要求中央承諾新北市不會成為核廢料最終處置場，難道現在改變心意了嗎？台灣有開能源倒車的國民黨，還有不敢直球對決選擇綠能還是核能的潛在總統候選人，實非台灣之福。