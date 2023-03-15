民進黨：高金素梅用簡體字質詢陳建仁　「中共給的稿？」

▲無黨籍立委高金素梅昨天質詢內容引發關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委高金素梅14日於立法院會總質詢時質疑，美國國務院公布「台灣學人計畫」，但昔日美國推動「烏克蘭學人計畫」導致戰爭，引發行政院長陳建仁罕見動怒回嗆，「不要在那邊講疑美論」；民進黨新聞部主任張志豪15日批評意識形態、價值錯亂，他說，「中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在？」

高金素梅昨天在立法院院會質詢時提出，《公務人員任用法》明定雙重國籍的公民可以在一定的條件下出任公務員，但是不得於涉及國家安全、國家機密的機關任職，且外國籍也不能到政府工作，然而，去年12月美國國務院公布「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員來台灣「工作（work）」，這樣可以嗎？這些人來到中華民國政府「工作」時，會效忠中華民國或者美國政府呢？怎麼可以熱烈歡迎這些人來霸凌中華民國的主權？

對此，張志豪今天痛批，這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在那一邊？為此民進黨呼籲，國人面對這種分化台灣內部力量，台灣人民只有更挺直的持續捍衛國家，才能團結一致對外。

張志豪表示，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國的官員，離譜至極。民進黨強力質疑高金素梅是用中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在，為此高金素梅本人應該出面說清楚，且立刻向國人道歉。

張志豪指出，高金素梅利用總質詢，藉由美國學人計畫是質疑是要操縱台灣政府，大量散播「疑美論」，完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國，對於中國不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金素梅卻一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」的荒謬、媚共立場，和中國沆瀣一氣令人失望。

張志豪說，更扯的是，高金素梅整場質詢以中共的角度質詢台灣行政院長，用意識形態扭曲事實，用「疑美論」與中共唱和，大扯台灣的後腳，甚至用言語挑釁批評陳建仁，完全忘記其身處中華民國的國會殿堂，忘記自己是中華民國台灣的立委，高金素梅應該為自己的不當言行，鄭重向國人道歉。