派遣進美光！他曝「日常1情況」崩潰：真的要炸了　釣出一票同行

▲台灣美光。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近經朋友牽線，當派遣人員進美光（Micron），不過他發現，每天上午9時到11時，廁所都是全滿的狀態，有兩次他屎在滾，連跑了三層樓都無解，最後只好進殘障廁所解決。而同行們看完點頭笑回，「不只美光啊，很多科技公司廁所都這樣」、「我待的每家公司，早上廁所最熱門」。

網友在Dcard提到，最近在朋友的介紹之下，進去美光當派遣，體驗一下發光人生，「不過每天上午，廁所馬桶總從9點滿載到11點是怎樣？我從四樓開始找，找到三樓、二樓都還是滿的。」

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他苦笑表示，有兩次真的要炸出來了，還是找不到，只好跑去殘障廁所，「真是謝謝你們欸，讓我第一次用殘障廁所，就是在這種情況下。」

對此，一票同行回應，「我每天10點準時去廁所蹲啊啊啊」、「公司不發錢，總是要找被動收入吧？不要這麼苛求，他們已經夠慘了」、「感謝大大分享，以後知道找不到設備，製程時該往哪個地方CALL人了」、「很多科技公司廁所都這樣，尤其軟體類，我在內科也聽說過很多，你多做沒有多得的時候，就只好偷懶了」、「每家公司都會吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林緯平攝）

另外，PO文也釣出同公司員工，直呼「殘障也被佔滿吧？我曾經從北側一樓走樓梯找到八樓（七樓還沒改好），再搭電梯到一樓走到南側找到六樓才有。」

同時，他也分享了自己的棒賽攻略，一樓餐廳髒爆，因為最多人使用，包含廠商；二樓辦公室滿乾淨的，因為都是女生多的部門，小推；三樓IT部門，只有一個字臭；四樓最噁，一堆產線仔憋屎尿衝到廁所亂炸，打開廁所門比裁員開獎還刺激；五樓女生稍微偏多的樓層，中規中矩；男生部門很多，使用頻率高，就算有多一間廁所還是不太行，外加酒精常常漏補。