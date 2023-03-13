「投資海外股票」彰化婦衝銀行匯450萬　行員通報急攔阻

▲彰化婦人落入詐團投資獲利陷阱，臨櫃匯450萬元被攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真好騙！和美警分局去年至今已成功阻詐115件共5千餘萬元，其中金額最高的是1名55歲婦人，臨櫃匯款15萬美金(台幣450萬)，她先稱「投資海外股票」又改口「幫兒子匯款」、「要匯澳洲銀行」，行員隨即通報轄區和美派出所員警到場，一番解釋後，婦人才得知是被詐騙「假投資」，也成功保住婦人的辛苦血汗錢。

詐騙手法不斷的推陳出新，和美警分局統計，去年光是金融機構阻詐就有107 件，攔阻金額約4500萬元，今年1,2月份也攔阻8件，金額高達587萬餘元，其中單筆最高為55歲中年婦人遇到假投資詐騙450萬元，成功保住財產。

和美警分局為提升全民識詐意識及防詐能力，在彰美路路旁電視牆撥放警政署防詐宣導影片，以強化民眾識詐觀念。針對「投資詐欺」、「假網路購物」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」等方面強化宣導。

▲和美警分局長帶隊宣導防詐。

分局長廖志明也率領警察大頭娃娃組成「和美識詐宣導團」到轄區宣導，並提醒，民眾接到陌生電話謹記「一聽、二掛、三查證」，不交付個人資料，不聽從指示操作ATM或網路銀行，可撥打165反詐騙專線尋求協助，方能有效避免受騙保障財產安全。