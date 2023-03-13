22歲妹廁所遭偷拍！桌遊店長「抹布蓋手機」對準馬桶　7受害者喊告

▲桌遊店長廁所偷拍，行為十分大膽。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市左營區某知名桌遊店傳出偷拍事件，店家的分店店長在廁所裡面放置手機、行動電源，再以抹布、拖把水桶當成掩護，偷拍女性如廁畫面，至少已有7人受害。目前張姓店長已被逮捕，警方偵訊後依照妨害秘密罪嫌移送法辦。

高雄市警左營分局新莊派出所11日晚間接獲報案，22歲的羅姓女子指控，在左營某知名桌遊店上廁所時，發現廁所內有一支手機、一顆行動電源，還拿抹布、水桶遮掩，朝著上廁所的方向拍攝，希望員警能夠到場處理。

警方獲報後趕往現場勘查，發現遮掩手機的方式十分粗糙，懷疑可能是店裡面員工所為，於是進行詢問。而張姓分店店長也坦言，因為一時好奇，所以才會放置手機，想要偷拍畫面。

員警經過檢查後，發現共有7名女子受害，於是展開聯繫。而被害人到場後都十分憤怒，也堅持到提告。員警訊後依照妨害秘密罪嫌，將張男移送偵辦。

▼偷拍事件曝光後，不少網友跑去留下負面評價，藉此抵制店家。（圖／翻攝臉書）



因為店長的偷拍行徑曝光，不少網友感到十分憤怒，跑到Google評論留下負評，同時出言嗆聲，「還敢偷拍啊店長，都上新聞了」、「優質店家，在廁所放手機偷拍」、「店長在廁所用手機偷拍，還很貼心地用濕紙巾幫手機降溫、手法熟練，道歉文還避重就輕。千萬別去」、「偷錄別人上廁所很有趣嗎？這種行為很噁心，會好不要被發現真的外流了。嫌犯這個惡趣味真的很噁心，噁心至極！」

偷拍事件爆發後，店家也緊急在臉書粉專張貼了道歉公告，「針對昨天發生店員個人不當行為，造成大眾觀感不佳，店家向支持的朋友致歉、對此感到萬分自責及深表遺憾，相當抱歉。即日起，內部整頓。」

▼事後店家也張貼了道歉聲明，但仍被網友們罵爆。（圖／翻攝臉書）



不過，對於店家的說法，網友們仍舊不買單，不斷出言狂轟，「這好像不是觀感不佳，是犯罪吧？講得這麼輕微對嗎」、「不就分店店長偷拍，粉專他八成也有權限，暫停營業避風頭，之後原地復活還會是同個店長嗎～希望不要是高升囉」、「店家明目張膽的偷錄客人上廁所，受害者眾多。已經不是觀感不佳了，是犯法！！請大家多留意這件事，進入公共場所的廁所都先檢查一遍」，顯見對店家毫無誠意的道歉文感到憤怒。