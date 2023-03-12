針孔偽裝芳香劑偷拍！女教會如廁被看光　怒告變態慣犯結局超意外

▲女子在教會上廁所被針孔攝影機偷拍。（示意圖／pixabay）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名楊姓男子在龍潭某教會廁所裝設針孔攝影機，其中一名王姓受害者的影片被流到色情網站上，但楊男表示他只裝在殘障廁所，未裝在王女被拍到的那間。一、二審法官勘驗畫面，認為確實不同間，判決楊男無罪。

判決指出，王女在2021年5月得知自己在教會上廁所時遭偷拍，外流到色情網站上，教會人員表示應是有偷拍前科的楊男所為，王女因而推定犯人就是楊男，報警提告。

審理時楊男坦承，曾在龍潭某教會的殘障廁所裡，把偽裝成芳香劑的針孔攝影機裝在馬桶右側，錄完後設備會自動上傳到色情網站，但王女遭偷拍與他無關，2間位置不同。

經調查，楊男在2018年3月至2019年6月之間，曾在桃園某大樓廁所以同樣手法竊錄7名被害人，並分別上傳至不同色情網站，而楊男在本案自首後，因擔心先前竊錄的影像被外流，上網搜尋時意外發現王女被偷拍的廁間，早在2015年就被他人裝針孔，還上傳至色情網站。

一審法官勘驗楊男提出的證據畫面，發現與王女被偷拍的廁間場景、角度極度相似，且教會本就會有不特定民眾進出，故難以藉此認定犯人是楊男一人所為，判決無罪；案經檢方上訴，高院法官認定無積極證據證明楊男會在殘障廁所以外的廁間裝針孔，維持原判。