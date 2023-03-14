「現在能進場嗎？」吳淡如稱衝浪者=賭徒：很大機率在大浪中覆没

▲存股高手陳重銘、作家吳淡如撰寫新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

很多股市投資新手盼望靠著「幸運」來衝浪賺一波，老是問別人進場時機，作家吳淡如說，只要聽到「現在可不可以進場？」這個問題，她就明白眼前的人把自己當賭徒，就算成功跟著進場幾次，也順利回到岸邊，他對自己的幸運也會越來越有信心，但可以想見，「有非常大的機率在一次大浪中覆没。」

存股高手陳重銘、作家吳淡如近來合出新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，認為理財一定要「理腦」，而有理財腦的必然不是賭徒，必有長期策略，深明複利原理，遵守投資紀律，絕對不會孤注一擲。

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吳淡如進一步說明，經濟發展長年繼續往上的台灣，曾是衝浪者天堂，不少人津津樂道地講述著自己「衝浪」成功經驗；過往她看過像是「初次入場一年獲利百分百」就寫書的大學生，其實是他拿10萬元炒股，很幸運地在牛市買了投機股，結果財富總額到達20萬元，就來當老師。

她還訪問過號稱「買股大賺5千萬」的主婦，結果按照書中所寫，其實是定期定額為她贏得第一桶金，她運用低利貸款買了房子，而住房很幸運地在幾年內翻了一倍，此後偶爾在股市進出，那位主婦自己也很謙虛地，「這個書名是出版社要取的啦⋯」

她也爆料，知名的衝浪者包括台股早期的N大天王，呼風喚雨的他們也是經濟成長期的牛市產物。天王們把膜拜他們的信徒當成墊腳石，以明牌來吸引跟隨者然後倒貨給他們。「天王的下場證明了人力不能迴天運，請大家可以搜尋，我不想落井下石。最後沒落跑的天王，其實是因為他自己開銀行還買了精華區房地產。」

吳淡如稱，「快速賺錢」其實也是詐騙集團擅長使用的關鍵字，只要上網搜尋，很容易就能找到這些「團員」的所在，偏偏那也是絕大多數想致富者的關鍵字。她認為要致富必須靠理性，而理財要先改變腦袋，「肯定有致勝理性法則，但不會有明牌，不會出現一個仙女把你的南瓜變成馬車，老鼠變成車夫，然後一路向皇宮，讓你和帥透了的王子從此快樂過日子，雖然，我們喜歡這樣的神仙套路。」

她強調，除非有耐心「慢慢變有錢」再來看這本書，否則可以就此打住。她介紹，陳重銘對於台股、個股的歷史以及股性有相當精密地研究，而她比較偏向於理財概念和經濟學的發揚，強調的概念並不只在理財，在人生各領域都很實用，最大核心也就是不要處處尋找「效率」，畢竟人們一身的謀生技能，應該也不是很快就學會。

而該書與「培養理財的富腦袋」線上課程不完全相同，加上每個人能夠吸收知識的方法不同，有些人希望用聽的，有些人希望用讀的，也更能隨時查閱與檢索。

她認為，能循序漸進，並且找到好方法，不要企圖衝浪然後乞求在浪口餘生，是很簡單又重要的概念。「其實只要理財概念正確，願意慢慢存，找到正確策略慢慢富有，讓財富自己產生複利效果，任何一個人想要在無法靠命來換錢的時候，持盈保泰並不難。我相信大部分人野心不大，並不是真的希望一夜致富，而是希望年輕時那麼努力工作的自己，可以換得一個不需要憂慮錢財的下半生。」

吳淡如說明，只要懂得一些非常簡單的原理，並且實行，財富的本質，照以往的成功者而言，其實是簡單的。理財之前，請先理心和腦，那麼《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》就可能是一本內容非常簡單的財富祕笈。該書由時報出版發行。