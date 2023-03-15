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6歲女童遭狠繼父凌虐「瘦成骷髏頭」　她餓到垃圾桶找食物

▲6歲女童遭繼父虐待，長期營養不良，體重只有13.5公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲6歲女童遭繼父狠心虐待，長期營養不良，體重只有13.5公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名6歲女童從2019年5月某日到2020年9月16日為止，被林姓繼父限制用餐量，導致她長期飢餓，只能在外乞食或在垃圾桶翻找剩食，進而營養不良，體重只有13.5公斤；女童的外公表示，他在2019年5月見到女童時，她瘦到好像「骷髏頭」。一、二審法官依妨害幼童發育罪，判處林男有期徒刑4年2月。

判決書指出，林男與女童的母親在2018年11月11日登記結婚，因此成為女童繼父，並一同居住生活，然而林男竟自2019年5月某日到2020年9月16日止，限制女童用餐量，刻意不提供食物予女童，使女童長期處於飢餓狀態，以致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕的症狀。女童因長期肌餓難耐，只能在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食以維生存。

林男自2020年2月起，常徒手或持「愛的小手」毆打女童；又在同年9月徒手用力掐女童脖子。後來女童的老師發現女童身上有傷痕，並發現其體重過輕營養不良、經常乞食、偷食物，於是通報社會局，林男的惡行才因此曝光。

女童的外公表示，女童是女兒未婚所生，出生後都由他照顧，直到女兒與林男結婚後才一起搬出去，那時女童的體重都還很正常，但2019年5月再次看到女童時，她瘦到好像「骷髏頭」一樣，而女兒都說不知道原因，他心疼女童，經常拿食物過去給他們，也有給金錢。

林男供稱，自己經濟狀況不佳，所以女童才會挨餓營養不良，並否認自己有凌虐或傷害女童。一審法官調查，女童的母親曾表示「有一餐沒一餐是不會，但是有吃泡麵，加上女童外公會給一些食物，不會因為生活費問題，讓女童餓肚子」，可知林男一家並無因經濟困頓而挨餓或斷炊之情形 ，甚至林男與女童母親的體型均較一般常人稍胖，全家中僅有女童一人體重過輕營養不良，且林男與女童母親都還拿iPhone手機，且都有機車，林男辯稱因為經濟不佳才使女童挨餓，顯屬卸責之詞，不足為採，因此依妨害幼童發育罪，判處林男有期徒刑4年2月。二審法官維持原判，全案仍可上訴。

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