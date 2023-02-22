暴力男毆妻虐子！「未善盡保護」遭監院糾正　彰化縣府有話說

▲彰化縣政府被監察院糾正。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子對妻子及6歲繼子家暴案，今天警局及縣府遭到監察院糾正，認為妻子3度向警局報案未積極處理，又致電男子友人「喬事」，讓妻小持續受虐，事後還刪除通話音檔，彰化縣府未善盡安置保護職責，對此縣府表示，當時新聞稿未說明母子已回娘家，是爲保護母子的平安，並不是置之不理，對於監察院提出相關意見，都會予以尊重。

回顧當時案情，2021年彰化一名男子長期對前妻和6歲繼子施暴，2021年3月間某天更以腳踹臉頰方式連續飛踢小孩多達7次，年底遭警方逮捕；檢警經連月調查，發現男子於2020年3月至8月間，就對小孩動手動腳施暴8次，也曾毆打妻子逼簽本票做機車貸款保人，甚至還曾認養又虐殺5隻貓，被依檢方家暴和違反動保法等罪嫌，提起公訴。

2021年該男子涉家庭暴力之傷害及毀損罪嫌，彰化地院判依犯傷害罪，判處拘役50日；犯毀損他人物品罪，處拘役30日，妻子也提出50萬民事求償，最後被男子以「沒那麼多錢」抗辯，判賠112000元。

案發至今，監院調查發現，妻子3度向警局報案，警方未積極處理，甚至致電加害者友人「喬事」，讓受害者持續受虐，事後還刪除通話音檔，彰化縣府未善盡保護職責、更在新聞稿謊稱已安置受害者，今日通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府。

彰化縣政府表示，有關監察院針對本縣母子長期遭受家暴案件之糾正內容，本府相關局處於案件發生後已檢討精進，並訂定各局處處理家暴案件作業規定及流程，在社會安全網部分亦發動全民雞婆心運動，提升網絡責任通報知能及敏感度，深入社區倡導社會安全網。

社會處表示，對於監察院糾正所提「安置」的部分，在輔導案例中，當時確實已由社工協助將母子安排於安全處所居住，顧及案主人身安全與個案保密，亦避免受害母子遭不理性民眾之打擾影響其正常生活，新聞稿未說明母子已回娘家，是爲保護母子的平安，並不是置之不理，社會處會虛心檢討，後續也將再正式申覆說明。

另目前小孩已穩定就學，母子之人身安全無虞，社會處亦持續提供輔導就業、生活扶助、司法訴訟、心理復原等處遇服務。對於監察院提出相關意見，都會予以尊重，各局處皆秉持不斷虛心檢視的態度，積極適切調整相關服務流程，以提供是類兒少及受暴被害人妥適之服務。

彰化縣警察局表示，對於監察院提出相關糾正意見，予以尊重，對於所涉本案員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分，未來將與相關單位加強橫向聯繫通報，改善婦幼案件受處理流程，避免憾事再度發生。