4歲兒遭麻油雞灌嘴、利刀刺傷　凶殘父母遭判刑！她免囚理由曝

▲4歲男童遭父母熱湯灌嘴、利刀刺傷，全身多處留下傷疤。（示意圖／翻攝自pexels）



記者黃資真／台中報導

台中一對夫妻倆育有1名4歲兒子，卻嫌他頑皮、吃飯太慢，竟裝滾燙熱水澆左上半身、麻油雞湯灌嘴，還曾拿水果刀刺傷他，雙雙遭到起訴。台中地院依成年人故意對兒童犯傷害罪各判6月，但考量母親應已深刻反省，無再犯之虞，宣告緩刑4年。

判決指出，林男與曾女結婚後生下1個兒子，起初由祖父母代為照顧，孩子3歲後才接回照顧，2021年5月至10月間，夫妻倆卻不滿兒子不從管教，多次徒手、腳踹，林男還拿熱水澆燙兒子左上臂、左肩，曾女則是拿水果刀刺傷、拿麻油雞熱湯澆灌嘴部，手法相當兇殘。

親戚發現年僅4歲的小孩子全身都是疤痕、瘀青，趕緊通報社會局。檢方經調查後，認定林、曾逾越管教、懲戒權凌虐兒子，依法起訴請求重刑。

法官認為，4歲男童的身體組織、骨骼結構均屬脆弱，2人卻多次、反覆持器物丟擲或徒手毆打甲童，甚且以熱水、熱湯澆灌男童上肢背部與口部，絕非一般父母對未成年子女施以懲戒或合理管教可比，依成年人故意對兒童犯傷害罪各判6月有期徒刑。

此外，考量曾女身為母親，與年幼的兒子關係甚為密切，在其成長過程中扮演舉足輕重的角色，且此案屬於母親過當管教，幸未釀成不可挽回的悲劇，歷經此事，曾女應反省己過，體認父母之責任與角色，相信無再犯之虞，宣告緩刑4年，須接受法治教育5場次、提供80小時義務勞務。