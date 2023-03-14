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快訊／台中3歲女童被凌虐全身傷　無照惡保母夫妻認了：她很吵

▲台中驚傳虐童案！無照惡保母夫妻疑嫌3歲女童調皮揍到全身都傷。（圖／翻攝臉書靠北保母）

▲台中驚傳虐童案！無照惡保母夫妻疑嫌3歲女童調皮，竟將女童揍到全身都傷。（圖／翻攝臉書靠北保母）

記者游瓊華／台中報導

台中市太平區驚傳虐童案！一名家長在臉書社團控訴，3月開始將年僅3歲、就讀小班的女兒交由太平一名曾姓保母收托，並白天協助送女兒幼兒園上學，晚上住在曾姓保母家。沒想到女兒才讓曾姓保母收托不到2周，孩子身上竟出現大量瘀青，頭部、手腳被打到紅腫、無法正常走路。幼兒園白天協助換尿布發現趕緊通知家長，並叫救護車將女童送到急診室醫治。事後一查發現，曾女不但無保母執照，且連曾女先生也跟著動手打女童，家長怒向警局辦案。

女童家人在臉書上怒控訴曾姓惡保母，保母不滿女兒在樓梯玩，動手打女兒。女童家人也臉書上貼出驗傷單，當中醫師載明女童四肢挫傷，連胸腔、骨盆也都有挫傷，幾乎體無完膚。

女童家人寫道，事發後在警局，警察詢問曾女是否有無打小孩？怎樣打？未料曾女竟供稱，有時候她在打女童時，她老公看不下去，會接手繼續打，兩夫妻聯手打女童，至今卻連一絲道歉都沒有。

對此，社會局表示，女童現由親屬接回照顧，女童父親已提出傷害告訴。曾姓夫妻坦承對孩童施暴，涉及違反兒少權法第49條；且曾女沒有向社會局登記，沒有取得居家式托育服務登記證書，為違法收托，社會局將依兒少權法開罰。

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