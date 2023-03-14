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2023台東普悠瑪國際鐵人三項賽3／18登場　請民眾配合交管

▲2023台東普悠瑪國際鐵人三項賽18日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東普悠瑪國際鐵人三項賽18日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與台東城鄉生活運動協會等單位合作，將於3月18日（星期六）起一連2天，在台東森林公園活水湖等地舉辦「2023台東普悠瑪鐵人三項賽」，包括有226超鐵等合計有3648位鐵人三項好手報名參加，屆時東海岸、中華大橋及台東市區等地將實施局部交通管制，為利比賽順利進行，敬請民眾及駕駛人配合指揮。

台東城鄉生活運動協會指出，本項賽事每年約3、4月舉辦，今年226公里超級鐵人賽將於18日清晨6時下水出發，競賽內容包括在活水湖游泳3點8公里、自行車180公里（臺東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡(舊省道)折返回活水湖2趟）、路跑42公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨自行車道(折返5趟)、回到終點活水湖大會），共計226公里。

113公里鐵人三項賽則自上午7時40分至下午5時05分辦理，競賽內容包括在活水湖游泳1點9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷至成功鎮和平八嗡嗡舊省道折返回森林公園）、路跑21點1公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨自行車道錦州街口(折返3趟)、回到終點活水湖大會），共計113公里。

3月19日標準51.5公里鐵人賽則自上午6時30分至11時20分，內容包括在活水湖游泳1500公尺、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、興隆國小折返回活水湖）、路跑10公里（森林公園活水湖、防汛單車道、台東大橋、東45線7k折返、防汛單車道回到終點活水湖），共計51.5公里。

47.5公里二鐵賽程則於上午7時10分出發，內容包括先在活水湖旁防汛道路跑2.5公里，隨後自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、興隆國小折返回活水湖），接著再進行路跑5公里（森林公園活水湖、防汛單車道森林公園監工站折返、回到終點活水湖）。另外，小鐵人賽程則將於當天上午8點30起在活水湖進行，10時頒獎。

今年報名作業已截止，在226公里超級鐵人三項計402位選手參加、113公里鐵人項目計1254位選手、51.5公里鐵人三項則有1438位選手、47.5公里二鐵賽有188位選手、小鐵人部份有366人，目前2天賽程共計有3648位選手報名，選手報名較往年增加，若含眷屬預估將有近5、6千人湧進台東參與，比賽將分為青少年、男甲、男乙、男丙、男丁及女子組等六組競賽，並頒獎男子組、女子組總合成績。

113公里頒獎典禮及選手之夜將於3月18日晚上6時30分在娜路彎大酒店舉行，51.5公里鐵人三項的頒獎典禮則於19日上午11時30分在活動現場舉行，至於226公里選手頒獎典禮則將於19日中午12時30分在娜路彎大酒店盛大舉辦。　

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