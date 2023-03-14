



▲2023東京國際食品展落幕，「台東館」吸引逾600家買主詢問。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了推廣冷凍鳳梨釋迦外銷及天然慢食物產，台東縣政府由縣長饒慶鈴親自率領縣府團隊和8家在地商家，於3月7日至10日參加亞洲最大食品展「2023年東京國際食品展」，台東縣政府表示，在為期4天的專業展覽，台東館吸引超過600家以上企業買主詢問，預計將可望創下破千萬後續合作效益。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著今年疫情紓緩、防疫政策鬆綁後，國際間逐漸開放，縣府率領台東8家在地特色商家食品，參與2023年東京國際食品展，以「慢食光」風格主題，打造台灣台東館，也積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。

在一連4天展覽期間約湧近8萬人次的參觀人潮，超過去年的2倍，這次台東館企業買主商務洽談超過600家以上，其中不乏國際知名美式賣場、日本知名國際酒廠、百貨店及特產株式會社，表態於進口台東特產通路、異業合作飲品開發等合作高度意願，預估未來可創下破千萬後續合作效益。

台東縣政府財政及經濟發展處並指出，台東館於開幕首日即展現亮眼佳績，且在台東縣長饒慶鈴見證下，地方業者東太陽製酒股份有限公司與日本通路商-ファソラ合同会社(法售樂食品醫藥顧問責任有限公司)簽訂銷售MOU，成功推廣台日外銷通路合作；同時在縣府積極媒合日本通路代理商，協助業者更多媒合交流機會，首日也邀請世界華人工商婦女企管協會日本分會台商會員，與此次台東館8家在地業者進行媒合交流活動，洽談過程非常的熱絡，其中更是談及OEM代工、採購合作至園區販售等實質商談合作，可望透過此次交流活動，讓更多台東在地產品進入日本市場。