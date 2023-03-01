桃園「龍德宮」遶境3／4登場　警規劃交管疏導及防踩踏措施

▲桃園市宗廟盛事「龍德宮」遶境將於4日舉行。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

主祀天上聖母四媽祖的桃園龍德宮，今年主題：「徒步遶境 百里行腳 福氣綿延 攜手走向希望之路」。將於國曆3月5日至12日展開8天7夜遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，預計4日（週六）晚上9點起馬開始徒步遶境活動，桃園警方期前與桃園龍德宮進行聯繫協調，規劃交通管制疏導及防踩踏措施。

▲▼桃警期前規劃交通管制疏導及防踩踏措施。（圖／桃園警分局提供）

龍德宮表示、今年有民俗技藝團體26組及車輛7部，陣頭排隊順序第1部為藝閣車（觀音），最後1部藝閣車（帝君），參與徒步遶境信徒約5000人，聲勢浩大，本次遶境從蘆竹區富國路1段8號龍德宮廣場出發後，經過富國陸橋往桃園區方向走，接富國路直行，右轉永安路，左轉國際路直行，通過大興西路三段後，繼續直行後右轉中山路，通過中山路國道2號橋下，接八德區中華路往中壢區方向走。

其中經過桃園分局轄區約5公里路程。因為徒步人潮及車隊冗長，勢必影響交通狀況，桃園警察分局依據往年執行經驗，期前規劃警力因應，沿線各路口均派遣交整崗進行指揮管制疏導，並於4日（週六）晚上7點起，提前於桃園區富國路及莊敬路口管制富國路往富國陸橋方向車輛，避免與遶境隊伍人車流相衝突而產生危險，建議往蘆竹區車輛提前改道行駛。（建議在寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口即改道行駛，避免往富國陸橋方向）

受到韓國梨泰院踩踏事件後，辦理大型活動之相關防踩踏作為受到各方重視，桃園警方經實地勘查遶境路線，研判可能發生路段為遶境隊伍出發後，隨即進入富國陸橋上，民間習俗上遶境神轎不行走橋下涵洞，也因陸橋設計有一定坡度，因此當信眾湧入陸橋後，如爭相扶轎時容易產生風險，對於相關防踩踏措施，警方已經跟龍德宮溝通及宣導，將會於富國陸橋蘆竹端入口處加強監控，以降低風險。桃園警察分局也加派警力，機動處理突發事故以確保萬全。

桃園警察分局表示，龍德宮徒步遶境活動已經行之有年，以往在廟方自主動員義工及巡守隊配合警方做安全及交通秩序維護工作，過程都相當順利平和，呼籲民眾配合當日實施交通指揮管制疏導及提前改道行駛等措施，讓這場宗教盛事活動圓滿順遂。