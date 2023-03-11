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桃園龍德宮明天回鑾　警規劃交管動線...籲民眾配合

▲龍德宮南巡遶境將於明日回鑾。（圖／桃園警分局提供）

▲龍德宮南巡遶境將於明日回鑾。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園龍德宮8天7夜南巡遶境回鑾預訂於明(12)中午開始，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等三間廟宇進行參禮儀式，祈求保祐所有市民平安、順利，警方期規劃交通管制疏導籲請民眾配合。

▲警方規劃桃園市區交通管制疏導措施。（圖／桃園警分局提供）

▲警方規劃桃園市區交通管制疏導措施。（圖／桃園警分局提供）

遶境隊伍預計當日上午11至12時間在武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區，之後右轉復興路，預計13時20分到達慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉民生路、左轉中山路後大約在14時20分在景福宮停留，鑾轎駐駕在景福宮40分鐘，參禮儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，15時20分途經永安路與慈文路口的蓮華寺參禮後，走永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、通過富國陸橋後，約於17時許返回龍德宮。

▲▼並與途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等廟宇參禮儀式進行路線規劃。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並與途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等廟宇參禮儀式進行路線規劃。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並與途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等廟宇參禮儀式進行路線規劃。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局表示，為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將於3月12日規劃交通管制及疏導措施，呼籲用路人提早改道行駛，務必配合員警疏導及管制，以維護交通秩序，管制時間12日10至18時，視遶境隊伍行進來實施階段性管制。

管制路段，桃園區市區遶境隊伍經過之沿線道路(中山路、復興路、民生路、民族路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路)。桃園分局表示：因為遶境隊伍會在景福宮停留將近1小時，對於周邊交通勢必造成衝擊，將會於中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中山路與民族路口、中山路與民生路口、中正路與成功路口、中正路與復興路口等幾處景福宮周邊路口做彈性管制，避免人車流於景福宮周邊造成打結壅塞。

桃園分局對於遶境途經之三家宮廟也都期前進行會勘及溝通協調，對於鑾轎參禮動線做預先了解及規劃，三家宮廟均表示本項宗教活動已行之有年，廟方也都有交通志工或是巡守隊員來配合維持秩序，對於警方叮嚀的「防推擠踩踏」及「交通管制作為」都充分了解，有信心讓相關參禮儀式圓滿順利。

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