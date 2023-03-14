　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大漲價時代來臨？　游淑慧製梗圖諷：缺的不是蛋而是錢

▲▼游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

據行政院主計總處最新統計，2022年消費這物價指數（CPI）年增2.95％，創14年來新高，國民黨台北市議員游淑慧14日更自製梗圖諷刺，前總統馬英九時代「油電雙漲」被批得滿頭包，如今總統蔡英文執政，除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價漲，大漲價時代來臨，當初批評的人卻默不作聲。

游淑慧指出，主計總處近日上修今年CPI年增率為2.16%，CPI已經連續兩年突破通膨警戒線2%，2月的重要民生物資CPI更達到5.54%。她也提到，馬政府執政時，曾因「油電雙漲」被批得滿頭包，如今，除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價漲，大漲價時代來臨，她點出，當年，時任總統陳水扁卸任前刻意凍漲油電，導致馬英九上任後為因應國際油價，油電被迫調漲，結果始作俑者民進黨卻用去脈絡化的方式帶風向，批評馬政府無能漲價，造成民不聊生，當時的資訊還不夠發達，有許多人都被誤導。

游淑慧表示，國民黨執政油電雙漲，民進黨瘋狂批評，而換民進黨執政，萬物齊漲，當初批評的人卻默不作聲，甚至綠朝官員，側翼網軍民代還拚命講幹話洗，嘲諷民眾在這個「經濟最好的時代」。她大酸，在民進黨口中，電價漲應該，台電說歐美日韓漲更多，我們沒有缺電只是停電；蛋價漲應該，綠側翼說美國蛋價漲還限購；我們沒有缺蛋，只是價錢問題；或許萬物齊漲不是問題，真正的問題在於：我們薪水漲的不夠多，所以，我們缺的不是蛋，而是錢。

游淑慧最後強調，民生的痛苦，漸漸麻痺，但心中的火，只會越燒越旺，只能寄望政黨輪替，換人做做看，我們切莫辜負百姓。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
講話太大聲　彰化男被砍頸噴血慘死
開車去賞櫻墜谷！ 夫妻雙亡
風電詭異男屍　解剖初判結果出爐
林襄進軍日本！　辣穿「黑色內衣」好身材全看光
00878被外資大砍5.6萬張！　創上市以來最高紀錄
老婦撿到900元不還！陸女學生下跪淒厲哭求　畫面曝光
快訊／夫妻開車墜谷！　2人雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

退役軍人堅持赴陸「慶黃埔」　國民黨反對：勿陷同袍於不義

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

為2024請益馬英九！　朱立倫曝光談話內容：團結一致避免爭議

主計長：物價已經在往下趨勢　預計整年不會超過2.12％

垃圾車播崩壞的《紅豆》？　陳其邁「有自知之明」：說比唱的好聽

十年最大利空？矽銀恐慌衝擊台股　黃天牧：不必過度驚慌

二膽兵游到體力不支聯繫陸海警？　邱國正：有耳聞但不會冒然說明

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

退役軍人堅持赴陸「慶黃埔」　國民黨反對：勿陷同袍於不義

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

為2024請益馬英九！　朱立倫曝光談話內容：團結一致避免爭議

主計長：物價已經在往下趨勢　預計整年不會超過2.12％

垃圾車播崩壞的《紅豆》？　陳其邁「有自知之明」：說比唱的好聽

十年最大利空？矽銀恐慌衝擊台股　黃天牧：不必過度驚慌

二膽兵游到體力不支聯繫陸海警？　邱國正：有耳聞但不會冒然說明

薛仕凌雙手抓女神胸！天心「弟弟太害羞」：再沒正眼看我

快訊／台中「車王電子」驚傳火警　1人遭燒傷緊急送醫

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

桃園首例腸病毒71型確定病例出現　4歲女童發燒、口腔潰爛

捷迅去年每股賺16.68元創新高　估海運今年Q3是關鍵

台股受累矽銀風暴！下跌逾200點　金管會：表現仍在前段班

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

黃瓊慧質詢問漂不漂亮　被罵爆曝真相

沈富雄預言：李四川有望接班新北市長

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

陳建仁罕見動怒嗆立委：不要講疑美論

不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

邱太三：失聯上兵確認在大陸

邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」

邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營

千筆故宮國寶檔案遭駭　陳建仁承認了

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

宋楚瑜第5度挑戰總統大位？　最新網路民調曝光

桃園神社「送神返日」被轟　桃市府回應了

傳朱立倫循「吳伯雄模式」徵召　侯友宜：主席辛苦了！

更多熱門

相關新聞

循「伯公模式」徵召侯友宜？　羅智強讚朱立倫：好事！成全別人

循「伯公模式」徵召侯友宜？　羅智強讚朱立倫：好事！成全別人

2024總統大選將於明年1月登場，國民黨登記初選未定，如今傳出黨主席朱立倫將循「伯公模式」徵召新北市長侯友宜。對此，國民黨前台北市議員羅智強14日表示，朱立倫如果願意用「伯公模式」徵召侯友宜的話，對國民黨就是一件好事，因為「伯公模式」講的不是方法，而是一種「成全別人」的態度，到目前為止，他認為朱立倫是有在做這件事情。

江啟臣轟蔡英文「軍紀案頻傳一句話都沒說」

江啟臣轟蔡英文「軍紀案頻傳一句話都沒說」

藍營盼組非綠大聯盟　游淑慧舉「這事」提醒：小心柯文哲吃豆腐

藍營盼組非綠大聯盟　游淑慧舉「這事」提醒：小心柯文哲吃豆腐

前瞻建設救缺水無用？　王鴻薇痛批花1807億通通「打水漂」

前瞻建設救缺水無用？　王鴻薇痛批花1807億通通「打水漂」

賴清德總統之路有挑戰者？　資深黨員領表：有500萬馬上登記

賴清德總統之路有挑戰者？　資深黨員領表：有500萬馬上登記

關鍵字：

游淑慧漲價CPI馬英九蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面