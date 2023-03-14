大漲價時代來臨？　游淑慧製梗圖諷：缺的不是蛋而是錢

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

據行政院主計總處最新統計，2022年消費這物價指數（CPI）年增2.95％，創14年來新高，國民黨台北市議員游淑慧14日更自製梗圖諷刺，前總統馬英九時代「油電雙漲」被批得滿頭包，如今總統蔡英文執政，除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價漲，大漲價時代來臨，當初批評的人卻默不作聲。

游淑慧指出，主計總處近日上修今年CPI年增率為2.16%，CPI已經連續兩年突破通膨警戒線2%，2月的重要民生物資CPI更達到5.54%。她也提到，馬政府執政時，曾因「油電雙漲」被批得滿頭包，如今，除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價漲，大漲價時代來臨，她點出，當年，時任總統陳水扁卸任前刻意凍漲油電，導致馬英九上任後為因應國際油價，油電被迫調漲，結果始作俑者民進黨卻用去脈絡化的方式帶風向，批評馬政府無能漲價，造成民不聊生，當時的資訊還不夠發達，有許多人都被誤導。

游淑慧表示，國民黨執政油電雙漲，民進黨瘋狂批評，而換民進黨執政，萬物齊漲，當初批評的人卻默不作聲，甚至綠朝官員，側翼網軍民代還拚命講幹話洗，嘲諷民眾在這個「經濟最好的時代」。她大酸，在民進黨口中，電價漲應該，台電說歐美日韓漲更多，我們沒有缺電只是停電；蛋價漲應該，綠側翼說美國蛋價漲還限購；我們沒有缺蛋，只是價錢問題；或許萬物齊漲不是問題，真正的問題在於：我們薪水漲的不夠多，所以，我們缺的不是蛋，而是錢。

游淑慧最後強調，民生的痛苦，漸漸麻痺，但心中的火，只會越燒越旺，只能寄望政黨輪替，換人做做看，我們切莫辜負百姓。