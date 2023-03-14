藍營盼組非綠大聯盟　游淑慧舉「這事」提醒：小心柯文哲吃豆腐

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024年總統大選人選相關問題，國民黨朱立倫認為，「只要認同中華民國者，每一位都歡迎加入非綠大聯盟」，而國民黨副主席連勝文日前也表態，願意與民眾黨主席柯文哲合作。不過，國民黨台北市議員游淑慧卻認為，跟柯文哲打交道要很小心，因為「他今天摸你的肩膀，你沒有反抗，他明天就把手放在你的大腿上，吃你豆腐。」

游淑慧13日在節目《鄭知道了》中表示，國民黨有些人希望組成非綠聯盟，但她一直認為很難，因為柯文哲雖是非綠聯盟，但他同時也是非藍聯盟。柯文哲曾說「垃圾不分藍綠」，一直用這樣來吸收負面能量，他的支持者就是不喜歡國民黨與民進黨，所以不要再一廂情願，以為柯不喜歡民進黨所以就是藍的，「沒有！他已經說過藍綠都是垃圾了。」

游淑慧指出，之前她在議會質詢過柯文哲，跟柯文哲打交道要很小心，因為「他今天摸你的肩膀，你沒有反抗，他明天就把手放在你的大腿上，得寸進尺，吃你豆腐。」

游淑慧舉例，九合一大選時，新竹市長高虹安面對助理費議題，柯文哲一直說他有跟鴻海創辧人郭台銘聯繫，並討論要怎麼支持高虹安，郭董還鼓勵他、要他加油。豈料，柯最近卻翻臉不認人，讓幕僚去放話，說郭台銘已讀不回，但郭台銘怎麼可能對高虹安的事已讀不回？

「柯文哲就是這樣，要談合作的時候就把你說得好像很厲害」，游淑慧透露，柯文哲現在也說連勝文很了不起、格局很高，但他當初是怎麼說連的？這就是一張嘴胡說八道的男人，喜歡你的時候就說「我愛你愛到死」，等他對沒感情的時候，連倒一杯水給他都還會嫌水冷。

游淑慧強調，不是說國民黨不跟柯文哲合作，只是合作要很小心他隨時翻臉。再者，柯文哲目標不在當總統，所以可以扮演攪局者的角色，威脅大家「我成事不足但敗事有餘」，看能夠破壞誰當選，看藍綠怎麼跟他談，他的目的就是在拚政黨票、不分區而已。